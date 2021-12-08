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"تقويم التعليم" توقع اتفاقية لاعتماد 12 برنامجًا بالبكالوريوس والماجستير بجامعة المجمعة

شملت تخصصات "الهندسة الطبية ـ العلاج الطبيعي ـ التمريض ـ القانون".

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" اليوم، اتفاقية لاعتماد اثني عشر برنامجًا أكاديميًا لجامعة المجمعة، وذلك بمبنى الهيئة بالرياض.

فيما وقع الاتفاقية من جانب الجامعة وكيلها للشؤون التعليمية الدكتور محمد العبودي، ومن جانب الهيئة المدير التنفيذي المكلّف للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" الدكتور صالح بن علي الغامدي.

وشملت الاتفاقيات اعتماد ثمانية برامج في درجة البكالوريوس شملت الاختصاصات التالية: (إدارة الأعمال، والفقه وأصوله، والحديث وعلومه، واللغة العربية، والتمريض، والأشعة، والقانون)، كما تضمنت الاتفاقية اعتماد أربعة برامج في درجة الماجستير شملت الاختصاصات التالية: (الهندسة الطبية، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والقانون).

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية، للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل أهدافًا خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.

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"تقويم التعليم" توقع اتفاقية لاعتماد 12 برنامجًا بالبكالوريوس والماجستير بجامعة المجمعة
سبق

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" اليوم، اتفاقية لاعتماد اثني عشر برنامجًا أكاديميًا لجامعة المجمعة، وذلك بمبنى الهيئة بالرياض.

فيما وقع الاتفاقية من جانب الجامعة وكيلها للشؤون التعليمية الدكتور محمد العبودي، ومن جانب الهيئة المدير التنفيذي المكلّف للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" الدكتور صالح بن علي الغامدي.

وشملت الاتفاقيات اعتماد ثمانية برامج في درجة البكالوريوس شملت الاختصاصات التالية: (إدارة الأعمال، والفقه وأصوله، والحديث وعلومه، واللغة العربية، والتمريض، والأشعة، والقانون)، كما تضمنت الاتفاقية اعتماد أربعة برامج في درجة الماجستير شملت الاختصاصات التالية: (الهندسة الطبية، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والقانون).

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية، للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل أهدافًا خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
12:35 AM

"تقويم التعليم" توقع اتفاقية لاعتماد 12 برنامجًا بالبكالوريوس والماجستير بجامعة المجمعة

شملت تخصصات "الهندسة الطبية ـ العلاج الطبيعي ـ التمريض ـ القانون".

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" اليوم، اتفاقية لاعتماد اثني عشر برنامجًا أكاديميًا لجامعة المجمعة، وذلك بمبنى الهيئة بالرياض.

فيما وقع الاتفاقية من جانب الجامعة وكيلها للشؤون التعليمية الدكتور محمد العبودي، ومن جانب الهيئة المدير التنفيذي المكلّف للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" الدكتور صالح بن علي الغامدي.

وشملت الاتفاقيات اعتماد ثمانية برامج في درجة البكالوريوس شملت الاختصاصات التالية: (إدارة الأعمال، والفقه وأصوله، والحديث وعلومه، واللغة العربية، والتمريض، والأشعة، والقانون)، كما تضمنت الاتفاقية اعتماد أربعة برامج في درجة الماجستير شملت الاختصاصات التالية: (الهندسة الطبية، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والقانون).

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية، للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل أهدافًا خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.

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