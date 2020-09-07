النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أكاديمي سعودي يكشف ثغرة أمنية بنظام جامعة هارفرد التقني

تجاوز لجدار الحماية وحقن برمجيات خبيثة لسرقة البيانات.. وتكريم

كشف رئيس قسم تقنية المعلومات بكلية الحاسب الآلي فرع جامعة أم القرى بمحافظة الليث، الدكتور مروان البحر، عن ثغرة أمنية بالنظام التقني لجامعة هارفرد العالمية؛ لتهديدها خصوصية المسجلين في موقع الجامعة.

وأوضح "البحر"، أن اكتشاف الثغرة خضع لمراحل بدأت من تجاوز جدار الحماية الخاص بالجامعة ومن ثم حقن برمجيات خبيثة لغرض سرقة بيانات المستخدمين، وعرض تقريره على إدارة جامعة هارفرد، التي أشادت بجهوده وقدمت له شهادة شكر وتقدير؛ لدوره في حماية بيانات الجامعة ومنسوبيها.

وأكد سعي كلية الحاسب الآلي بالليث لتنفيذ خططها الاستراتيجية خلال الأعوام المقبلة، لتكون أحد المراكز العلمية المتخصصة في علوم الأمن السيبراني، عبر اكتشاف الثغرات وتقديم الحلول اللازمة للجهات والقطاعات العامة والخاصة والمنظمات العالمية التي تتطلب ذلك، وتأهيل طلبة الكلية من خلال البحث عن الثغرات ومعالجتها بإشراف أعضاء هيئة التدريس في الكلية ومتابعتهم.

جامعة أم القرى

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أكاديمي سعودي يكشف ثغرة أمنية بنظام جامعة هارفرد التقني
سبق

كشف رئيس قسم تقنية المعلومات بكلية الحاسب الآلي فرع جامعة أم القرى بمحافظة الليث، الدكتور مروان البحر، عن ثغرة أمنية بالنظام التقني لجامعة هارفرد العالمية؛ لتهديدها خصوصية المسجلين في موقع الجامعة.

وأوضح "البحر"، أن اكتشاف الثغرة خضع لمراحل بدأت من تجاوز جدار الحماية الخاص بالجامعة ومن ثم حقن برمجيات خبيثة لغرض سرقة بيانات المستخدمين، وعرض تقريره على إدارة جامعة هارفرد، التي أشادت بجهوده وقدمت له شهادة شكر وتقدير؛ لدوره في حماية بيانات الجامعة ومنسوبيها.

وأكد سعي كلية الحاسب الآلي بالليث لتنفيذ خططها الاستراتيجية خلال الأعوام المقبلة، لتكون أحد المراكز العلمية المتخصصة في علوم الأمن السيبراني، عبر اكتشاف الثغرات وتقديم الحلول اللازمة للجهات والقطاعات العامة والخاصة والمنظمات العالمية التي تتطلب ذلك، وتأهيل طلبة الكلية من خلال البحث عن الثغرات ومعالجتها بإشراف أعضاء هيئة التدريس في الكلية ومتابعتهم.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
10:33 AM

أكاديمي سعودي يكشف ثغرة أمنية بنظام جامعة هارفرد التقني

تجاوز لجدار الحماية وحقن برمجيات خبيثة لسرقة البيانات.. وتكريم

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
6
2,842

كشف رئيس قسم تقنية المعلومات بكلية الحاسب الآلي فرع جامعة أم القرى بمحافظة الليث، الدكتور مروان البحر، عن ثغرة أمنية بالنظام التقني لجامعة هارفرد العالمية؛ لتهديدها خصوصية المسجلين في موقع الجامعة.

وأوضح "البحر"، أن اكتشاف الثغرة خضع لمراحل بدأت من تجاوز جدار الحماية الخاص بالجامعة ومن ثم حقن برمجيات خبيثة لغرض سرقة بيانات المستخدمين، وعرض تقريره على إدارة جامعة هارفرد، التي أشادت بجهوده وقدمت له شهادة شكر وتقدير؛ لدوره في حماية بيانات الجامعة ومنسوبيها.

وأكد سعي كلية الحاسب الآلي بالليث لتنفيذ خططها الاستراتيجية خلال الأعوام المقبلة، لتكون أحد المراكز العلمية المتخصصة في علوم الأمن السيبراني، عبر اكتشاف الثغرات وتقديم الحلول اللازمة للجهات والقطاعات العامة والخاصة والمنظمات العالمية التي تتطلب ذلك، وتأهيل طلبة الكلية من خلال البحث عن الثغرات ومعالجتها بإشراف أعضاء هيئة التدريس في الكلية ومتابعتهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,722
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,756
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,269
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,334

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة