أمانة مكة تغلق 25 منشأة خالفت الاشتراطات وتمنع المباسط
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-07-09
ضبطت وكالة البلديات بأمانة العاصمة متمثلة في بلدية المعابدة الفرعية أكثر من 600 كجم مواد غذائية مجهولة المصدر من الباعة الجائلين والمباسط المخالفة، وتسليم الصالح منها لجمعية حفظ النعمة.
وجرى الوقوف خلال هذه الجولات على 786 منشأة خلال 48 ساعة، وإغلاق 25 منشأة تجارية خالفت الاشتراطات الصحية و6 منشآت خالفت الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا.
09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
10:50 PM
أمانة مكة تغلق 25 منشأة خالفت الاشتراطات وتمنع المباسط
خلال 48 ساعة وقفت على 786 منشأة والجهود تتواصل
ضبطت وكالة البلديات بأمانة العاصمة متمثلة في بلدية المعابدة الفرعية أكثر من 600 كجم مواد غذائية مجهولة المصدر من الباعة الجائلين والمباسط المخالفة، وتسليم الصالح منها لجمعية حفظ النعمة.
وجرى الوقوف خلال هذه الجولات على 786 منشأة خلال 48 ساعة، وإغلاق 25 منشأة تجارية خالفت الاشتراطات الصحية و6 منشآت خالفت الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا.