"بلدية الناصفة"‬ تكثف جولاتها على المنشآت الغذائية والمطاعم

لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع

كثفت ‫"بلدية الناصفة"‬ جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحيّة، ومتابعة مدى التزام المنشآت بالإجراءات الوقائية؛ وذلك بتوجيهات من رئيس ‫بلدية الناصفة‬ المهندس جمال البلوي.

وتأتي هذه الجولات ضمن جهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وللحد من انتشار فيروس ‫كورونا.

كما بدأت "بلدية الناصفة" بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في "قرية جماجم" شملت أعمال توسعة وسفلتة ورصف لبعض شوارع القرية وإنارتها، بمتابعة من رئيس ‫بلدية الناصفة‬ ومسؤولي البلدية.

إلى هذا واصلت البلدية أعمالها اليومية لمعالجة التشوه البصري‬ والعمل على ‫تحسين المشهد الحضري‬ من خلال رفع المخلفات وإزالة الأنقاض من الساحات داخل الأحياء والشوارع.