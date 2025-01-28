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اليمن ترحب بتصريح بايدن حول دراسة إعادة تصنيف ميليشيا الحوثي في قائمة الإرهاب

وسط تحذيرات من خطورة استمرار التغاضي عن جرائمهم ضد الشعب اليمني

رحب مجلس الوزراء اليمني اليوم بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول دراسة إعادة تصنيف ميليشيا الحوثي في قائمة الجماعات الإرهابية، وكذلك مواقف عدد من الدول في هذا الجانب التي قال إنها باتت تدرك ضرورة وضع حد لجرائم الميليشيات المدعومة من إيران.

وحذر المجلس في اجتماعه بعدن برئاسة معين عبد الملك، من خطورة استمرار التغاضي عن إجرام ميليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني واستهدافها المتكرر للأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتهديد الملاحة الدولية، وفق ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وفي الاجتماع استعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك تقريرًا حول مستجدات الوضع السياسي والتحركات الدبلوماسية، على ضوء التطورات الأخيرة والتصعيد الخطير لميليشيا الحوثي بمضاعفة الهجمات على الأعيان المدنية في المملكة ومحاولات استهداف دولة الإمارات، إضافة إلى جرائمها المستمرة ضد المدنيين والنازحين في اليمن.

وأشار الوزير بن مبارك في تقريره إلى التحركات الدولية النشطة لإدراج ميليشيا الحوثي في قائمة الجماعات الإرهابية، متطرقًا إلى التنسيق القائم مع الدول الشقيقة والصديقة وشركاء اليمن لتقديم الدعم للحكومة ومساندة جهودها في مختلف الجوانب.

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اليمن ترحب بتصريح بايدن حول دراسة إعادة تصنيف ميليشيا الحوثي في قائمة الإرهاب
سبق

رحب مجلس الوزراء اليمني اليوم بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول دراسة إعادة تصنيف ميليشيا الحوثي في قائمة الجماعات الإرهابية، وكذلك مواقف عدد من الدول في هذا الجانب التي قال إنها باتت تدرك ضرورة وضع حد لجرائم الميليشيات المدعومة من إيران.

وحذر المجلس في اجتماعه بعدن برئاسة معين عبد الملك، من خطورة استمرار التغاضي عن إجرام ميليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني واستهدافها المتكرر للأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتهديد الملاحة الدولية، وفق ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وفي الاجتماع استعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك تقريرًا حول مستجدات الوضع السياسي والتحركات الدبلوماسية، على ضوء التطورات الأخيرة والتصعيد الخطير لميليشيا الحوثي بمضاعفة الهجمات على الأعيان المدنية في المملكة ومحاولات استهداف دولة الإمارات، إضافة إلى جرائمها المستمرة ضد المدنيين والنازحين في اليمن.

وأشار الوزير بن مبارك في تقريره إلى التحركات الدولية النشطة لإدراج ميليشيا الحوثي في قائمة الجماعات الإرهابية، متطرقًا إلى التنسيق القائم مع الدول الشقيقة والصديقة وشركاء اليمن لتقديم الدعم للحكومة ومساندة جهودها في مختلف الجوانب.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
07:34 PM

اليمن ترحب بتصريح بايدن حول دراسة إعادة تصنيف ميليشيا الحوثي في قائمة الإرهاب

وسط تحذيرات من خطورة استمرار التغاضي عن جرائمهم ضد الشعب اليمني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رحب مجلس الوزراء اليمني اليوم بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول دراسة إعادة تصنيف ميليشيا الحوثي في قائمة الجماعات الإرهابية، وكذلك مواقف عدد من الدول في هذا الجانب التي قال إنها باتت تدرك ضرورة وضع حد لجرائم الميليشيات المدعومة من إيران.

وحذر المجلس في اجتماعه بعدن برئاسة معين عبد الملك، من خطورة استمرار التغاضي عن إجرام ميليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني واستهدافها المتكرر للأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتهديد الملاحة الدولية، وفق ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وفي الاجتماع استعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك تقريرًا حول مستجدات الوضع السياسي والتحركات الدبلوماسية، على ضوء التطورات الأخيرة والتصعيد الخطير لميليشيا الحوثي بمضاعفة الهجمات على الأعيان المدنية في المملكة ومحاولات استهداف دولة الإمارات، إضافة إلى جرائمها المستمرة ضد المدنيين والنازحين في اليمن.

وأشار الوزير بن مبارك في تقريره إلى التحركات الدولية النشطة لإدراج ميليشيا الحوثي في قائمة الجماعات الإرهابية، متطرقًا إلى التنسيق القائم مع الدول الشقيقة والصديقة وشركاء اليمن لتقديم الدعم للحكومة ومساندة جهودها في مختلف الجوانب.

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