النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الزبن": سندعم الجهات المشاركة في "جائزة التميز في العمل الخيري"

أكد أن الوزارة ستدعم زيادة عدد الجمعيات المشاركة

دشن وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزبن، الدورة الرابعة من جائزة التميز في العمل الخيري، والتي تأتي ضمن مبادرات شركة تأهيل التميز الوقفية لتساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من زاوية القطاع غير الربحي الذي يعتبر أحد عناصر تحقيق الرؤية.

وأكد "الزبن" خلال كلمته التي ألقاها في حفل تدشين الدورة الرابعة من الجائزة أن ما شاهده من أعداد للجمعيات التي قدمت، واستفادت من الدورات الماضية للجائزة يحفز وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدعم الجائزة ودعم الجمعيات التي تتقدم لها؛ لأن الجائزة تحقق أهداف الوزارة في الرقي بالقطاع ومساعدته في تجاوز تحدياته ونضوج منظوماته.

ودعا "الزبن" الجمعيات الأهلية إلى الاهتمام ببيئة العمل وزيادة أعداد المنتسبين لها، والعاملين فيها وليس فقط المتبرعين لها؛ لأن زيادة عدد المنتسبين أهم من المتبرعين، حيث يعتبر مؤشراً لثقة المجتمع في الجمعيات، وبالتالي زيادة التبرعات.

من جانبه، أكد الدكتور حسن بن محمد شريم، أن الدورة الرابعة للجائزة تأتي في زمن رؤية المملكة 2030 الذي يتسابق الناجحون فيه للفرص، ويستثمرون المنطق، نحو نشر ثقافة التميز بمعايير عالمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجائزة عبدالله بن فياض الفرحان، أن التقديم في الجائزة متاح لكل المنشآت داخل المملكة في مجال المنشأة المتميز أو المشروع المتميز والأفراد من داخل المملكة وخارجها في مجال الأفكار الإبداعية، والتقديم متاح حتى يوم السبت 19 رجب 1441هـ الموافق 14 مارس 2020 من خلال الموقع الرسمي للجائزة (https://jaezah.com/).

وتعد جائزة التميز في العمل الخيري أول جائزة في المملكة تهتم بالعمل الخيري والقطاع غير الربحي حيث انطلقت في 2012 بمبادرة من مؤسسة محمد وعبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية، وتأتي حالياً تأتي ضمن مبادرات شركة تأهيل التميز الوقفية المتخصصة في نشر ثقافة التميز وتأهيل المنظمات والأفراد في القطاع غير الربحي، والتي يملكها كل من: مؤسسة السبيعي الخيرية، والراجحي الإنسانية، وآل جميح الخيرية، ومحمد الحبيب الخيرية، ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، وهي مؤسسات خيرية مانحة تدعم القطاع غير الربحي في المملكة مادياً ومعنوياً.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الزبن": سندعم الجهات المشاركة في "جائزة التميز في العمل الخيري"
سبق

دشن وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزبن، الدورة الرابعة من جائزة التميز في العمل الخيري، والتي تأتي ضمن مبادرات شركة تأهيل التميز الوقفية لتساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من زاوية القطاع غير الربحي الذي يعتبر أحد عناصر تحقيق الرؤية.

وأكد "الزبن" خلال كلمته التي ألقاها في حفل تدشين الدورة الرابعة من الجائزة أن ما شاهده من أعداد للجمعيات التي قدمت، واستفادت من الدورات الماضية للجائزة يحفز وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدعم الجائزة ودعم الجمعيات التي تتقدم لها؛ لأن الجائزة تحقق أهداف الوزارة في الرقي بالقطاع ومساعدته في تجاوز تحدياته ونضوج منظوماته.

ودعا "الزبن" الجمعيات الأهلية إلى الاهتمام ببيئة العمل وزيادة أعداد المنتسبين لها، والعاملين فيها وليس فقط المتبرعين لها؛ لأن زيادة عدد المنتسبين أهم من المتبرعين، حيث يعتبر مؤشراً لثقة المجتمع في الجمعيات، وبالتالي زيادة التبرعات.

من جانبه، أكد الدكتور حسن بن محمد شريم، أن الدورة الرابعة للجائزة تأتي في زمن رؤية المملكة 2030 الذي يتسابق الناجحون فيه للفرص، ويستثمرون المنطق، نحو نشر ثقافة التميز بمعايير عالمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجائزة عبدالله بن فياض الفرحان، أن التقديم في الجائزة متاح لكل المنشآت داخل المملكة في مجال المنشأة المتميز أو المشروع المتميز والأفراد من داخل المملكة وخارجها في مجال الأفكار الإبداعية، والتقديم متاح حتى يوم السبت 19 رجب 1441هـ الموافق 14 مارس 2020 من خلال الموقع الرسمي للجائزة (https://jaezah.com/).

وتعد جائزة التميز في العمل الخيري أول جائزة في المملكة تهتم بالعمل الخيري والقطاع غير الربحي حيث انطلقت في 2012 بمبادرة من مؤسسة محمد وعبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية، وتأتي حالياً تأتي ضمن مبادرات شركة تأهيل التميز الوقفية المتخصصة في نشر ثقافة التميز وتأهيل المنظمات والأفراد في القطاع غير الربحي، والتي يملكها كل من: مؤسسة السبيعي الخيرية، والراجحي الإنسانية، وآل جميح الخيرية، ومحمد الحبيب الخيرية، ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، وهي مؤسسات خيرية مانحة تدعم القطاع غير الربحي في المملكة مادياً ومعنوياً.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
08:30 PM

"الزبن": سندعم الجهات المشاركة في "جائزة التميز في العمل الخيري"

أكد أن الوزارة ستدعم زيادة عدد الجمعيات المشاركة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
395

دشن وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزبن، الدورة الرابعة من جائزة التميز في العمل الخيري، والتي تأتي ضمن مبادرات شركة تأهيل التميز الوقفية لتساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من زاوية القطاع غير الربحي الذي يعتبر أحد عناصر تحقيق الرؤية.

وأكد "الزبن" خلال كلمته التي ألقاها في حفل تدشين الدورة الرابعة من الجائزة أن ما شاهده من أعداد للجمعيات التي قدمت، واستفادت من الدورات الماضية للجائزة يحفز وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدعم الجائزة ودعم الجمعيات التي تتقدم لها؛ لأن الجائزة تحقق أهداف الوزارة في الرقي بالقطاع ومساعدته في تجاوز تحدياته ونضوج منظوماته.

ودعا "الزبن" الجمعيات الأهلية إلى الاهتمام ببيئة العمل وزيادة أعداد المنتسبين لها، والعاملين فيها وليس فقط المتبرعين لها؛ لأن زيادة عدد المنتسبين أهم من المتبرعين، حيث يعتبر مؤشراً لثقة المجتمع في الجمعيات، وبالتالي زيادة التبرعات.

من جانبه، أكد الدكتور حسن بن محمد شريم، أن الدورة الرابعة للجائزة تأتي في زمن رؤية المملكة 2030 الذي يتسابق الناجحون فيه للفرص، ويستثمرون المنطق، نحو نشر ثقافة التميز بمعايير عالمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجائزة عبدالله بن فياض الفرحان، أن التقديم في الجائزة متاح لكل المنشآت داخل المملكة في مجال المنشأة المتميز أو المشروع المتميز والأفراد من داخل المملكة وخارجها في مجال الأفكار الإبداعية، والتقديم متاح حتى يوم السبت 19 رجب 1441هـ الموافق 14 مارس 2020 من خلال الموقع الرسمي للجائزة (https://jaezah.com/).

وتعد جائزة التميز في العمل الخيري أول جائزة في المملكة تهتم بالعمل الخيري والقطاع غير الربحي حيث انطلقت في 2012 بمبادرة من مؤسسة محمد وعبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية، وتأتي حالياً تأتي ضمن مبادرات شركة تأهيل التميز الوقفية المتخصصة في نشر ثقافة التميز وتأهيل المنظمات والأفراد في القطاع غير الربحي، والتي يملكها كل من: مؤسسة السبيعي الخيرية، والراجحي الإنسانية، وآل جميح الخيرية، ومحمد الحبيب الخيرية، ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، وهي مؤسسات خيرية مانحة تدعم القطاع غير الربحي في المملكة مادياً ومعنوياً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,454
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,141
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,067
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,579

كاريكاتير

دموع الغدر

المقالات

التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة