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فيديو.. رجل يقود دبابة تحت تأثير الخمر ويصيب السكان بالرعب!

يواجه حكماً بالسجن لثماني سنوات

تداولت مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر تهور مواطن بولندي أثار حالة من الفوضى في مدينته بتصرف غريب وخطر.
وحسب يظهر في الفيديو كيف أقدم الرجل على قيادة دبابة "تي-55" سوفيتية قديمة برعونة في شوارع مدينة "باهنتشنو" البولندية، ليثير رعب السكان والمارة في الشوارع، حتى إنه اصطحب بعض الركاب معه على متن الدبابة.

وحول الحادثة صرحت الشرطة المحلية بأنها تلقت بلاغاً بوجود دبابة تجوب شوارع المدينة، فسارعت دورياتها لإيقاف الآلية، ليتبين أن قائدها الذي يبلغ من العمر 49 عاماً كان في حالة سكر.
وأوضحت الشرطة أن الرجل الذي كان يقود الدبابة لم يكن يملك رخصة لقيادة هذا النوع من الآليات، لكنه يتقن قيادتها؛ لكونه كان ضابطاً سابقاً في الجيش في ألوية المدرعات، وأن تهوره وتعريض حياة المواطنين للخطر سيحوله إلى المحكمة، والتي قد تحكم عليه بالسجن لثماني سنوات.

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فيديو.. رجل يقود دبابة تحت تأثير الخمر ويصيب السكان بالرعب!
سبق

تداولت مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر تهور مواطن بولندي أثار حالة من الفوضى في مدينته بتصرف غريب وخطر.
وحسب يظهر في الفيديو كيف أقدم الرجل على قيادة دبابة "تي-55" سوفيتية قديمة برعونة في شوارع مدينة "باهنتشنو" البولندية، ليثير رعب السكان والمارة في الشوارع، حتى إنه اصطحب بعض الركاب معه على متن الدبابة.

وحول الحادثة صرحت الشرطة المحلية بأنها تلقت بلاغاً بوجود دبابة تجوب شوارع المدينة، فسارعت دورياتها لإيقاف الآلية، ليتبين أن قائدها الذي يبلغ من العمر 49 عاماً كان في حالة سكر.
وأوضحت الشرطة أن الرجل الذي كان يقود الدبابة لم يكن يملك رخصة لقيادة هذا النوع من الآليات، لكنه يتقن قيادتها؛ لكونه كان ضابطاً سابقاً في الجيش في ألوية المدرعات، وأن تهوره وتعريض حياة المواطنين للخطر سيحوله إلى المحكمة، والتي قد تحكم عليه بالسجن لثماني سنوات.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
04:51 PM

فيديو.. رجل يقود دبابة تحت تأثير الخمر ويصيب السكان بالرعب!

يواجه حكماً بالسجن لثماني سنوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
8,740

تداولت مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر تهور مواطن بولندي أثار حالة من الفوضى في مدينته بتصرف غريب وخطر.
وحسب يظهر في الفيديو كيف أقدم الرجل على قيادة دبابة "تي-55" سوفيتية قديمة برعونة في شوارع مدينة "باهنتشنو" البولندية، ليثير رعب السكان والمارة في الشوارع، حتى إنه اصطحب بعض الركاب معه على متن الدبابة.

وحول الحادثة صرحت الشرطة المحلية بأنها تلقت بلاغاً بوجود دبابة تجوب شوارع المدينة، فسارعت دورياتها لإيقاف الآلية، ليتبين أن قائدها الذي يبلغ من العمر 49 عاماً كان في حالة سكر.
وأوضحت الشرطة أن الرجل الذي كان يقود الدبابة لم يكن يملك رخصة لقيادة هذا النوع من الآليات، لكنه يتقن قيادتها؛ لكونه كان ضابطاً سابقاً في الجيش في ألوية المدرعات، وأن تهوره وتعريض حياة المواطنين للخطر سيحوله إلى المحكمة، والتي قد تحكم عليه بالسجن لثماني سنوات.

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