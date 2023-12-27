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الوفاق لحلول النقل المحدودة "يلو" تحتفي بـ "لغة الضاد"

فعاليات ومبادرات مميزة ومسابقات تنافسية

احتفلت شركة الوفاق لحلول النقل المحدودة "يلو"، بلغة الضاد (اللغة العربية)، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، الذي صادف يوم 18 من شهر ديسمبر الجاري.

وإلى جانب الفعاليات المميزة التي أقامتها الشركة داخل مقارها للاحتفاء بلغتنا، أقامت فعاليات مميزة في "دوري يلو"، الذي ترعاه الشركة لمدة ثلاثة مواسم انطلاقاً من الموسم الحالي، حيث تضمنت تلك الفعاليات مسابقات تنافسية بين المراكز الإعلامية في أندية الدوري لإنتاج فيديوهات وتصاميم إبداعية عن اللغة العربية؛ حقق جائزتها المركز الإعلامي بنادي الشعلة بعد أن أبدع منسوبوه في تقديم عمل وجد إشادة لجنة التحكيم في المسابقة، إضافة إلى مسابقات تفاعلية على منصات التواصل الاجتماعي موجّهة للجماهير رُصد لها عديد من الهدايا القيمة.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة الوفاق لحلول النقل المحدودة "يلو"، ناصر القحطاني؛ أن الشركة تحرص على التفاعل الإيجابي مع المناسبات والفعاليات كافة التي تعزّز من هوية المجتمع، ومنها بالتأكيد اللغة العربية؛ لغتنا لغة القرآن الكريم والتي تحظى باحترام العالم أجمع، لذلك خُصص لها يوم عالمي لتكريم وإبراز دورها في النهضة الحضارية عبر التاريخ.

وأضاف القحطاني؛ "عندما نحتفل في (يلو) بمناسبة أو حدث معين، فإننا نحرص أن يشمل احتفالنا دوري يلو من أجل إيصال الهدف الرئيس من هذا الاحتفال، وإيصال الرسالة الهادفة لهذه المناسبة، ومن هذا المنطلق جاء احتفالنا باليوم العالمي للغة العربية الذي شهد عديداً من الفعاليات والمبادرات المميزة داخل الشركة، وأيضاً على مستوى الدوري؛ للاستفادة من المنصة العريضة التي يوفرها بوجود 20 نادياً بمنسوبيها وجماهيرها وأيضاً المشاهدين خلف الشاشات، ونأمل أن نكون قد وفقنا في إبراز هذا الحدث بالشكل المناسب عبر المبادرات التفاعلية التي أطلقناها، والتي كان لتفاعل رابطة الدوري والأندية الدور الأكبر في إنجاحها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الوفاق لحلول النقل المحدودة "يلو" تحتفي بـ "لغة الضاد"
سبق

احتفلت شركة الوفاق لحلول النقل المحدودة "يلو"، بلغة الضاد (اللغة العربية)، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، الذي صادف يوم 18 من شهر ديسمبر الجاري.

وإلى جانب الفعاليات المميزة التي أقامتها الشركة داخل مقارها للاحتفاء بلغتنا، أقامت فعاليات مميزة في "دوري يلو"، الذي ترعاه الشركة لمدة ثلاثة مواسم انطلاقاً من الموسم الحالي، حيث تضمنت تلك الفعاليات مسابقات تنافسية بين المراكز الإعلامية في أندية الدوري لإنتاج فيديوهات وتصاميم إبداعية عن اللغة العربية؛ حقق جائزتها المركز الإعلامي بنادي الشعلة بعد أن أبدع منسوبوه في تقديم عمل وجد إشادة لجنة التحكيم في المسابقة، إضافة إلى مسابقات تفاعلية على منصات التواصل الاجتماعي موجّهة للجماهير رُصد لها عديد من الهدايا القيمة.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة الوفاق لحلول النقل المحدودة "يلو"، ناصر القحطاني؛ أن الشركة تحرص على التفاعل الإيجابي مع المناسبات والفعاليات كافة التي تعزّز من هوية المجتمع، ومنها بالتأكيد اللغة العربية؛ لغتنا لغة القرآن الكريم والتي تحظى باحترام العالم أجمع، لذلك خُصص لها يوم عالمي لتكريم وإبراز دورها في النهضة الحضارية عبر التاريخ.

وأضاف القحطاني؛ "عندما نحتفل في (يلو) بمناسبة أو حدث معين، فإننا نحرص أن يشمل احتفالنا دوري يلو من أجل إيصال الهدف الرئيس من هذا الاحتفال، وإيصال الرسالة الهادفة لهذه المناسبة، ومن هذا المنطلق جاء احتفالنا باليوم العالمي للغة العربية الذي شهد عديداً من الفعاليات والمبادرات المميزة داخل الشركة، وأيضاً على مستوى الدوري؛ للاستفادة من المنصة العريضة التي يوفرها بوجود 20 نادياً بمنسوبيها وجماهيرها وأيضاً المشاهدين خلف الشاشات، ونأمل أن نكون قد وفقنا في إبراز هذا الحدث بالشكل المناسب عبر المبادرات التفاعلية التي أطلقناها، والتي كان لتفاعل رابطة الدوري والأندية الدور الأكبر في إنجاحها".

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
12:13 PM

الوفاق لحلول النقل المحدودة "يلو" تحتفي بـ "لغة الضاد"

فعاليات ومبادرات مميزة ومسابقات تنافسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفلت شركة الوفاق لحلول النقل المحدودة "يلو"، بلغة الضاد (اللغة العربية)، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، الذي صادف يوم 18 من شهر ديسمبر الجاري.

وإلى جانب الفعاليات المميزة التي أقامتها الشركة داخل مقارها للاحتفاء بلغتنا، أقامت فعاليات مميزة في "دوري يلو"، الذي ترعاه الشركة لمدة ثلاثة مواسم انطلاقاً من الموسم الحالي، حيث تضمنت تلك الفعاليات مسابقات تنافسية بين المراكز الإعلامية في أندية الدوري لإنتاج فيديوهات وتصاميم إبداعية عن اللغة العربية؛ حقق جائزتها المركز الإعلامي بنادي الشعلة بعد أن أبدع منسوبوه في تقديم عمل وجد إشادة لجنة التحكيم في المسابقة، إضافة إلى مسابقات تفاعلية على منصات التواصل الاجتماعي موجّهة للجماهير رُصد لها عديد من الهدايا القيمة.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة الوفاق لحلول النقل المحدودة "يلو"، ناصر القحطاني؛ أن الشركة تحرص على التفاعل الإيجابي مع المناسبات والفعاليات كافة التي تعزّز من هوية المجتمع، ومنها بالتأكيد اللغة العربية؛ لغتنا لغة القرآن الكريم والتي تحظى باحترام العالم أجمع، لذلك خُصص لها يوم عالمي لتكريم وإبراز دورها في النهضة الحضارية عبر التاريخ.

وأضاف القحطاني؛ "عندما نحتفل في (يلو) بمناسبة أو حدث معين، فإننا نحرص أن يشمل احتفالنا دوري يلو من أجل إيصال الهدف الرئيس من هذا الاحتفال، وإيصال الرسالة الهادفة لهذه المناسبة، ومن هذا المنطلق جاء احتفالنا باليوم العالمي للغة العربية الذي شهد عديداً من الفعاليات والمبادرات المميزة داخل الشركة، وأيضاً على مستوى الدوري؛ للاستفادة من المنصة العريضة التي يوفرها بوجود 20 نادياً بمنسوبيها وجماهيرها وأيضاً المشاهدين خلف الشاشات، ونأمل أن نكون قد وفقنا في إبراز هذا الحدث بالشكل المناسب عبر المبادرات التفاعلية التي أطلقناها، والتي كان لتفاعل رابطة الدوري والأندية الدور الأكبر في إنجاحها".

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