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هيئة تطوير محميّة الملك سلمان الملكيّة تعقد لقاءً تعريفيًا مع رابطة تبوك الخضراء

جرى بحث سبل العمل على صياغة آلية تنظيمية فيما يتعلق بالمشاركات المستقبلية

عقدت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية اليوم ، لقاءً تعريفيًا مع رابطة تبوك الخضراء، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الله العامر، وممثل الرابطة الدكتور مبارك العنزي.

وجرى خلال اللقاء التعريف بالهيئة وتطلعاتها تجاه المشاركات المجتمعية, وبحث سبل العمل على صياغة آلية تنظيمية فيما يتعلق بالمشاركات المستقبلية في المحمية والمناشط التوعوية في كل ما يتعلق بالتنوع الحيوي والحفاظ عليه.

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هيئة تطوير محميّة الملك سلمان الملكيّة تعقد لقاءً تعريفيًا مع رابطة تبوك الخضراء
سبق

عقدت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية اليوم ، لقاءً تعريفيًا مع رابطة تبوك الخضراء، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الله العامر، وممثل الرابطة الدكتور مبارك العنزي.

وجرى خلال اللقاء التعريف بالهيئة وتطلعاتها تجاه المشاركات المجتمعية, وبحث سبل العمل على صياغة آلية تنظيمية فيما يتعلق بالمشاركات المستقبلية في المحمية والمناشط التوعوية في كل ما يتعلق بالتنوع الحيوي والحفاظ عليه.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
12:40 AM

هيئة تطوير محميّة الملك سلمان الملكيّة تعقد لقاءً تعريفيًا مع رابطة تبوك الخضراء

جرى بحث سبل العمل على صياغة آلية تنظيمية فيما يتعلق بالمشاركات المستقبلية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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عقدت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية اليوم ، لقاءً تعريفيًا مع رابطة تبوك الخضراء، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الله العامر، وممثل الرابطة الدكتور مبارك العنزي.

وجرى خلال اللقاء التعريف بالهيئة وتطلعاتها تجاه المشاركات المجتمعية, وبحث سبل العمل على صياغة آلية تنظيمية فيما يتعلق بالمشاركات المستقبلية في المحمية والمناشط التوعوية في كل ما يتعلق بالتنوع الحيوي والحفاظ عليه.

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