هيئة تطوير محميّة الملك سلمان الملكيّة تعقد لقاءً تعريفيًا مع رابطة تبوك الخضراء

جرى بحث سبل العمل على صياغة آلية تنظيمية فيما يتعلق بالمشاركات المستقبلية

عقدت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية اليوم ، لقاءً تعريفيًا مع رابطة تبوك الخضراء، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الله العامر، وممثل الرابطة الدكتور مبارك العنزي.

وجرى خلال اللقاء التعريف بالهيئة وتطلعاتها تجاه المشاركات المجتمعية, وبحث سبل العمل على صياغة آلية تنظيمية فيما يتعلق بالمشاركات المستقبلية في المحمية والمناشط التوعوية في كل ما يتعلق بالتنوع الحيوي والحفاظ عليه.