سجون نجران تشارك في مبادرة "نحن معكم" دعمًا لأبطال الميدان القائمين على مكافحة "كورونا"

بهدف تشجيع رجال الأمن والوقوف بجانبهم في ظل الظروف الراهنة

شاركت مديرية السجون بمنطقة نجران في مبادرة "نحن معكم"، التي وجَّه بها المدير العام للسجون، اللواء محمد الأسمري، المتضمنة توزيع وجبات إفطار صائم على منسوبي القطاعات الأمنية القائمين على مكافحة (جائحة كورونا).

وقال مدير سجون منطقة نجران، العميد خالد البقمي: إن تنفيذ هذه المبادرة يهدف إلى تشجيع رجال الأمن، والوقوف بجانبهم، ودعمهم معنويًّا في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف بأنه انطلق في منطقة نجران عدد من ضباط وأفراد سجون المنطقة بالمركبات الرسمية المحمَّلة بوجبات الإفطار؛ وذلك لتوزيعها على القطاعات المشاركة من رجال الأمن في القطاعات العسكرية في الميدان، متمنين لهم دوام العطاء لهذا البلد الأمين.

وثمَّن "البقمي" جهود جميع القطاعات الأمنية والصحية في منطقة نجران، القائمة على مكافحة فيروس كورونا، داعيًا المولى - عز وجل - أن يحفظهم، ويجزل لهم المثوبة والأجر، وأن يرفع عنا هذا البلاء، وأن يكشف عنا هذه الغمة، ويحمي بلادنا وأمننا من كل مكروه في ظل قيادتنا الحكيمة.