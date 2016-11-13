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"الهزاني" يُقلد مدير شعبة سجون الأفلاج رتبة "مقدم"

قلّد محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني، مدير شعبة السجون بالمحافظة يوسف بن برجس الشكرة؛ رتبة "مقدم"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وهنّأ محافظ الأفلاج "الشكرة" على الرتبة الجديدة والثقة الملكية من ولاة الأمر، وحثّه على بذل مزيدٍ من الجهد والعطاء في سبيل خدمة هذا الوطن الغالي، متمنيًا له مزيدًا من النجاح.

من جهته عبّر يوسف الشكرة عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مقدمًا شكره وتقديره للقيادة الكريمة، داعيًا الله -عز وجل- أن يكون عند حسن الظن، ومتمنيًا أن يوفقه الله في بذل المزيد لخدمة دينه ووطنه وقيادته الرشيدة.

سجون الأفلاج محافظ الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"الهزاني" يُقلد مدير شعبة سجون الأفلاج رتبة "مقدم"
سبق

قلّد محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني، مدير شعبة السجون بالمحافظة يوسف بن برجس الشكرة؛ رتبة "مقدم"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وهنّأ محافظ الأفلاج "الشكرة" على الرتبة الجديدة والثقة الملكية من ولاة الأمر، وحثّه على بذل مزيدٍ من الجهد والعطاء في سبيل خدمة هذا الوطن الغالي، متمنيًا له مزيدًا من النجاح.

من جهته عبّر يوسف الشكرة عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مقدمًا شكره وتقديره للقيادة الكريمة، داعيًا الله -عز وجل- أن يكون عند حسن الظن، ومتمنيًا أن يوفقه الله في بذل المزيد لخدمة دينه ووطنه وقيادته الرشيدة.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
05:09 PM

"الهزاني" يُقلد مدير شعبة سجون الأفلاج رتبة "مقدم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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قلّد محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني، مدير شعبة السجون بالمحافظة يوسف بن برجس الشكرة؛ رتبة "مقدم"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وهنّأ محافظ الأفلاج "الشكرة" على الرتبة الجديدة والثقة الملكية من ولاة الأمر، وحثّه على بذل مزيدٍ من الجهد والعطاء في سبيل خدمة هذا الوطن الغالي، متمنيًا له مزيدًا من النجاح.

من جهته عبّر يوسف الشكرة عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مقدمًا شكره وتقديره للقيادة الكريمة، داعيًا الله -عز وجل- أن يكون عند حسن الظن، ومتمنيًا أن يوفقه الله في بذل المزيد لخدمة دينه ووطنه وقيادته الرشيدة.

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