النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الرياض: المملكة قامت على أساس متين ومنهج قويم وتعمل على تحقيق مستقبل مشرق

أكد: القيادة سخرت كل إمكاناتها في سبيل سلامة المواطن والمقيم

رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين (٩1) للمملكة العربية السعودية.

وقال أمير الرياض في كلمة بهذه المناسبة: "اليوم الوطني ذكرى خالدة تحمل في طياتها نعمًا عظيمة، لما منًّ الله به على هذه البلاد من توحيد لهذا الكيان العظيم على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- ورجاله المخلصين، وما تحقق من وحدة للكلمة، واجتماع بعد فرقة".

وأردف: "فهذه الدولة قامت على أساس متين ومنهج قويم ودستور قوامه الكتاب والسنة، سار عليه موحد هذه البلاد ومن بعده أبناؤه الملوك البررة الذين تعاقبوا على حكم هذه البلاد المباركة مستلهمين منهج والدهم العظيم فكانوا خير من أدى الأمانة -رحمهم الله جميعًا-، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله- اللذان يعملان على استشراف المستقبل المشرق لاستمرار ما قامت عليه هذه الدولة من أساس، وما يتطلعون إليه من مستقبل عظيم، وتحقيق لطموحات أبناء وبنات هذا الوطن".

وتابع: "فكان هناك نقلة نوعية في شتى المجالات من خلال رؤية طموحة (٢٠٣٠) التي بدأت ملامحها تتضح من خلال ما أنجز وما يجري إنجازه من مشروعات، وتطورات في جميع المجالات التنموية على مستوى مناطق المملكة عامة، ومنطقة الرياض بشكل خاص والتي كان آخرها ما أعلنه سمو ولي العهد –حفظه الله- عن استراتيجية الرياض والتي تهدف إلى أن تكون الرياض من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم".

وأشار أمير الرياض إلى أن "هذه المناسبة الغالية تأتي في ظل ما يعيشه العالم من تداعيات جائحة كورونا، وتأثيرها البالغ على كل مناحي الحياة، إلا أن قيادة هذا الوطن قدمت الغالي والنفيس، وسخرت كل إمكاناتها في سبيل حفظ وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها في كل الجوانب الصحية والأمنية والاقتصادية وغيرها، وهو ما يظهر من خلال ما لمسه الجميع من نتائج لهذه الجهود من خلال الإجراءات المتبعة للحد من انتشار هذا الفيروس، وتوفير للقاحات وتقديمها لجميع من يقيم على أرض هذا الوطن المبارك، وما نشهده نتيجة لذلك من تعافٍ للاقتصاد الوطني وعودة الكثير من الأنشطة وغيرها".

وأضاف أن "هذه الجهود والدعم امتدت إلى تعزيز الجهود الدولية لمقاومة هذه الجائحة بدعم سخي في مجالات التصدي لهذه الجائحة وتخفيف آثارها".

وفي ختام كلمته، سأل اللهَ -عز وجل- أن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتها الحكيمة وشعبها الوفي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الرياض: المملكة قامت على أساس متين ومنهج قويم وتعمل على تحقيق مستقبل مشرق
سبق

رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين (٩1) للمملكة العربية السعودية.

وقال أمير الرياض في كلمة بهذه المناسبة: "اليوم الوطني ذكرى خالدة تحمل في طياتها نعمًا عظيمة، لما منًّ الله به على هذه البلاد من توحيد لهذا الكيان العظيم على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- ورجاله المخلصين، وما تحقق من وحدة للكلمة، واجتماع بعد فرقة".

وأردف: "فهذه الدولة قامت على أساس متين ومنهج قويم ودستور قوامه الكتاب والسنة، سار عليه موحد هذه البلاد ومن بعده أبناؤه الملوك البررة الذين تعاقبوا على حكم هذه البلاد المباركة مستلهمين منهج والدهم العظيم فكانوا خير من أدى الأمانة -رحمهم الله جميعًا-، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله- اللذان يعملان على استشراف المستقبل المشرق لاستمرار ما قامت عليه هذه الدولة من أساس، وما يتطلعون إليه من مستقبل عظيم، وتحقيق لطموحات أبناء وبنات هذا الوطن".

وتابع: "فكان هناك نقلة نوعية في شتى المجالات من خلال رؤية طموحة (٢٠٣٠) التي بدأت ملامحها تتضح من خلال ما أنجز وما يجري إنجازه من مشروعات، وتطورات في جميع المجالات التنموية على مستوى مناطق المملكة عامة، ومنطقة الرياض بشكل خاص والتي كان آخرها ما أعلنه سمو ولي العهد –حفظه الله- عن استراتيجية الرياض والتي تهدف إلى أن تكون الرياض من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم".

وأشار أمير الرياض إلى أن "هذه المناسبة الغالية تأتي في ظل ما يعيشه العالم من تداعيات جائحة كورونا، وتأثيرها البالغ على كل مناحي الحياة، إلا أن قيادة هذا الوطن قدمت الغالي والنفيس، وسخرت كل إمكاناتها في سبيل حفظ وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها في كل الجوانب الصحية والأمنية والاقتصادية وغيرها، وهو ما يظهر من خلال ما لمسه الجميع من نتائج لهذه الجهود من خلال الإجراءات المتبعة للحد من انتشار هذا الفيروس، وتوفير للقاحات وتقديمها لجميع من يقيم على أرض هذا الوطن المبارك، وما نشهده نتيجة لذلك من تعافٍ للاقتصاد الوطني وعودة الكثير من الأنشطة وغيرها".

وأضاف أن "هذه الجهود والدعم امتدت إلى تعزيز الجهود الدولية لمقاومة هذه الجائحة بدعم سخي في مجالات التصدي لهذه الجائحة وتخفيف آثارها".

وفي ختام كلمته، سأل اللهَ -عز وجل- أن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتها الحكيمة وشعبها الوفي.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
08:53 PM

أمير الرياض: المملكة قامت على أساس متين ومنهج قويم وتعمل على تحقيق مستقبل مشرق

أكد: القيادة سخرت كل إمكاناتها في سبيل سلامة المواطن والمقيم

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
2
241

رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين (٩1) للمملكة العربية السعودية.

وقال أمير الرياض في كلمة بهذه المناسبة: "اليوم الوطني ذكرى خالدة تحمل في طياتها نعمًا عظيمة، لما منًّ الله به على هذه البلاد من توحيد لهذا الكيان العظيم على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- ورجاله المخلصين، وما تحقق من وحدة للكلمة، واجتماع بعد فرقة".

وأردف: "فهذه الدولة قامت على أساس متين ومنهج قويم ودستور قوامه الكتاب والسنة، سار عليه موحد هذه البلاد ومن بعده أبناؤه الملوك البررة الذين تعاقبوا على حكم هذه البلاد المباركة مستلهمين منهج والدهم العظيم فكانوا خير من أدى الأمانة -رحمهم الله جميعًا-، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله- اللذان يعملان على استشراف المستقبل المشرق لاستمرار ما قامت عليه هذه الدولة من أساس، وما يتطلعون إليه من مستقبل عظيم، وتحقيق لطموحات أبناء وبنات هذا الوطن".

وتابع: "فكان هناك نقلة نوعية في شتى المجالات من خلال رؤية طموحة (٢٠٣٠) التي بدأت ملامحها تتضح من خلال ما أنجز وما يجري إنجازه من مشروعات، وتطورات في جميع المجالات التنموية على مستوى مناطق المملكة عامة، ومنطقة الرياض بشكل خاص والتي كان آخرها ما أعلنه سمو ولي العهد –حفظه الله- عن استراتيجية الرياض والتي تهدف إلى أن تكون الرياض من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم".

وأشار أمير الرياض إلى أن "هذه المناسبة الغالية تأتي في ظل ما يعيشه العالم من تداعيات جائحة كورونا، وتأثيرها البالغ على كل مناحي الحياة، إلا أن قيادة هذا الوطن قدمت الغالي والنفيس، وسخرت كل إمكاناتها في سبيل حفظ وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها في كل الجوانب الصحية والأمنية والاقتصادية وغيرها، وهو ما يظهر من خلال ما لمسه الجميع من نتائج لهذه الجهود من خلال الإجراءات المتبعة للحد من انتشار هذا الفيروس، وتوفير للقاحات وتقديمها لجميع من يقيم على أرض هذا الوطن المبارك، وما نشهده نتيجة لذلك من تعافٍ للاقتصاد الوطني وعودة الكثير من الأنشطة وغيرها".

وأضاف أن "هذه الجهود والدعم امتدت إلى تعزيز الجهود الدولية لمقاومة هذه الجائحة بدعم سخي في مجالات التصدي لهذه الجائحة وتخفيف آثارها".

وفي ختام كلمته، سأل اللهَ -عز وجل- أن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتها الحكيمة وشعبها الوفي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,902
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,726
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,909
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,242

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة