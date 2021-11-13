صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (3) أشخاص مقيمين من الجنسية الأردنية، ومقيم من الجنسية الفلسطينية، نفّذوا عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومتاجر إلكترونية لبيع سلع وبضائع يزعمون امتلاكها، والاستيلاء على مدفوعاتها من ضحاياهم، وجرى إيقافهم، واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

الرياض.. القبض على 3 أردنيين وفلسطيني نفّذوا عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-13 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (3) أشخاص مقيمين من الجنسية الأردنية، ومقيم من الجنسية الفلسطينية، نفّذوا عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومتاجر إلكترونية لبيع سلع وبضائع يزعمون امتلاكها، والاستيلاء على مدفوعاتها من ضحاياهم، وجرى إيقافهم، واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443 06:35 PM

اخر تعديل 13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443 07:23 PM

الرياض.. القبض على 3 أردنيين وفلسطيني نفّذوا عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل لبيع سِلَع وبضائع يزعمون امتلاكها والاستيلاء على مدفوعاتها من ضحاياهم





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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (3) أشخاص مقيمين من الجنسية الأردنية، ومقيم من الجنسية الفلسطينية، نفّذوا عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومتاجر إلكترونية لبيع سلع وبضائع يزعمون امتلاكها، والاستيلاء على مدفوعاتها من ضحاياهم، وجرى إيقافهم، واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.