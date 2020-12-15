برد وسيول.. تنبيه متقدم لأمطار متوسطة إلى غزيرة على أملج

"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية وتستمر حتى الـ 2 ظهراً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة أملج التابعة لمنطقة تبوك.

وأوضحت أن تأثيراتها المصاحبة تشمل نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول.

وذكرت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 2 ظهراً.