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4 منها في جازان.. إغلاق 10 مساجد في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات كورونا

مجموع ما تم إغلاقه خلال 63 يوماً 552 مسجداً تم فتح 526 منها بعد التعقيم

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 10 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق؛ بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 63 يوماً 552 مسجداً تم فتح 526 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة 4 مساجد في منطقة جازان تم رصد 4 حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد في منطقة مكة المكرمة تم رصد ثلاث حالات بها، ومسجد واحد في كلٍ من: منطقة الرياض ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة عسير، بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 7 مساجد، ثلاثة مساجد منها بمنطقة الرياض، ومسجدان في منطقة الحدود الشمالية ومسجد واحد في كل من منطقتي عسير والباحة، وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وجددت الوزارة في ختام بيانها التأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي وذلك لسلامة وصحة المصلين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4 منها في جازان.. إغلاق 10 مساجد في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات كورونا
سبق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 10 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق؛ بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 63 يوماً 552 مسجداً تم فتح 526 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة 4 مساجد في منطقة جازان تم رصد 4 حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد في منطقة مكة المكرمة تم رصد ثلاث حالات بها، ومسجد واحد في كلٍ من: منطقة الرياض ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة عسير، بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 7 مساجد، ثلاثة مساجد منها بمنطقة الرياض، ومسجدان في منطقة الحدود الشمالية ومسجد واحد في كل من منطقتي عسير والباحة، وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وجددت الوزارة في ختام بيانها التأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي وذلك لسلامة وصحة المصلين.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
02:08 PM

4 منها في جازان.. إغلاق 10 مساجد في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات كورونا

مجموع ما تم إغلاقه خلال 63 يوماً 552 مسجداً تم فتح 526 منها بعد التعقيم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 10 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق؛ بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 63 يوماً 552 مسجداً تم فتح 526 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة 4 مساجد في منطقة جازان تم رصد 4 حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد في منطقة مكة المكرمة تم رصد ثلاث حالات بها، ومسجد واحد في كلٍ من: منطقة الرياض ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة عسير، بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 7 مساجد، ثلاثة مساجد منها بمنطقة الرياض، ومسجدان في منطقة الحدود الشمالية ومسجد واحد في كل من منطقتي عسير والباحة، وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وجددت الوزارة في ختام بيانها التأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي وذلك لسلامة وصحة المصلين.

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