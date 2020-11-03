"نور" تطلق مبادرة "توعية السائقين" في مجالات الصحة والدعوة والذوق العام

‏استفاد منها أكثر 150 من سائقي الأجرة وشركات التوصيل وسائقي المنازل

‏أطلقت جمعية الدعوة بغرب الدمام مبادرة "الدعوة لجميع السائقين" بالتعاون مع التجمع الصحي الأول والجمعية السعودية للذوق العام والذي استمر لمدة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضية والتي استفاد منها أكثر 150 سائقا من مختلف الجنسيات.

‏وأشار المدير التنفيذي لجمعية الدعوة بغرب الدمام ناصر بن شاكر الحميدان إلى أن البرنامج يستهدف سائقي المنازل وشركات التوصيل وشركات الأجرة ويقام البرنامج افتراضياً عبر برنامج الزوم (zoom)، وذلك بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية والجمعية السعودية للذوق العام.

‏وأضاف "الحميدان" أن الهدف من هذه المبادرة العمل يأتي للمساهمة في رفع مستوى الوعي لدى السائقين في المجالات الصحية والدعوية والذوق العام تزامناً مع جائحة كورونا، حيث يأتي في الجانب الصحي بالتعاون مع التجمع الصحي بالمنطقة الشرقية من خلال تعزيز كيفية التعامل مع الراكب من خلال تطبيق البروتوكولات الصحية في أزمة كورونا ورفع الوعي الصحي لدى هذه فئة السائقين كشريحة كبيرة في المجتمع المحلي، بالاضافة الى الاهتمام بالجانب الدعوي من خلال غرس قيم وصفات السائق المثالي ومعرفة آداب الطريق وكيفية الجمع بين الاجر والرزق، وبالنسبة لمجال الذوق يأتي تعزيز القيادة بالقيم وأساليب القيادة بذوق بالتعاون مع الجمعية السعودية للذوق العام.

‏وأوضح "الحميدان" أن البرنامج أقيم افتراضياً عبر برنامج زوم (zoom) لمدة استمرت يومين الثلاثاء للناطقين باللغة العربية والأربعاء للناطقين باللغة الإنجليزية عبر نخبة من المتخصصين.