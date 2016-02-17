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فرنسا تغلق آخر قواعدها في مالي خلال 6 أشهر

"ماكرون" أشار إلى أن المجلس العسكري يحتمي بـ"فاغنر"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم "الخميس"، أن إغلاق آخر القواعد الفرنسية في مالي سيستغرق من 4 إلى 6 أشهر، مؤكدًا انسحاب الجنود الفرنسيين والأوروبيين والكنديين من هذا البلد الذي يديره مجلس عسكري.

وقال "ماكرون" خلال مؤتمر صحافي: "سنغلق بالتالي تدريجيًا في إجراء سيستغرق 4 إلى 6 أشهر، القواعد الموجودة في مالي، وخلال هذا الوقت، سنواصل مهام الحفاظ على الأمن مع بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" التي تعد أكثر من 13 ألف عنصر حفظ سلام"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وبين أن مجموعة المرتزقة الروسية "فاغنر" المعروفة بقربها من الرئيس فلاديمير بوتين، موجودة في مالي خدمة لمصالحها الاقتصادية، ولضمان أمن المجلس العسكري الحاكم في باماكو.

الرئيسية/ أخبار العالم

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فرنسا تغلق آخر قواعدها في مالي خلال 6 أشهر
سبق

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم "الخميس"، أن إغلاق آخر القواعد الفرنسية في مالي سيستغرق من 4 إلى 6 أشهر، مؤكدًا انسحاب الجنود الفرنسيين والأوروبيين والكنديين من هذا البلد الذي يديره مجلس عسكري.

وقال "ماكرون" خلال مؤتمر صحافي: "سنغلق بالتالي تدريجيًا في إجراء سيستغرق 4 إلى 6 أشهر، القواعد الموجودة في مالي، وخلال هذا الوقت، سنواصل مهام الحفاظ على الأمن مع بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" التي تعد أكثر من 13 ألف عنصر حفظ سلام"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وبين أن مجموعة المرتزقة الروسية "فاغنر" المعروفة بقربها من الرئيس فلاديمير بوتين، موجودة في مالي خدمة لمصالحها الاقتصادية، ولضمان أمن المجلس العسكري الحاكم في باماكو.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
05:20 PM

فرنسا تغلق آخر قواعدها في مالي خلال 6 أشهر

"ماكرون" أشار إلى أن المجلس العسكري يحتمي بـ"فاغنر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم "الخميس"، أن إغلاق آخر القواعد الفرنسية في مالي سيستغرق من 4 إلى 6 أشهر، مؤكدًا انسحاب الجنود الفرنسيين والأوروبيين والكنديين من هذا البلد الذي يديره مجلس عسكري.

وقال "ماكرون" خلال مؤتمر صحافي: "سنغلق بالتالي تدريجيًا في إجراء سيستغرق 4 إلى 6 أشهر، القواعد الموجودة في مالي، وخلال هذا الوقت، سنواصل مهام الحفاظ على الأمن مع بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" التي تعد أكثر من 13 ألف عنصر حفظ سلام"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وبين أن مجموعة المرتزقة الروسية "فاغنر" المعروفة بقربها من الرئيس فلاديمير بوتين، موجودة في مالي خدمة لمصالحها الاقتصادية، ولضمان أمن المجلس العسكري الحاكم في باماكو.

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