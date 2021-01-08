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ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 18 / 8 / 1442هـ

الداخلية: السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها

"بيلوسي" تصف ترامب بـ"الرئيس المختل" وتحذِّر من شنه ضربة نووية

تحدثت مع المسؤول الأمني لاتخاذ احتياطات لضمان عدم قيامه بأعمال عدائية

وصفت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بـ"المختل"، محذرة من إمكانية شنه ضربة نووية، حسب "سبوتنيك".

وتفصيلاً، قالت بيلوسي في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة "رويترز": "تحدثت مع الموظفين المسؤولين عن البيت الأبيض بشأن الإجراءات الاحترازية لمنع ترامب مع القيام بأعمال عدائية، أو شن ضربة نووية".

وتابعت بقولها: "الرئيس المختل لا يمكن أن يكون أكثر خطورة على البلاد من تلك الفترة". مضيفة: "تحدثت مع المسؤول الأمني بشأن اتخاذ احتياطات لضمان عدم قيام ترامب بأي أعمال عدائية أو شنه ضربة نووية في الأسبوعَين المتبقيَين له في البيت الأبيض".

واستمرت بيلوسي بقولها: "وضع هذا الرئيس المختل في ذلك المنصب قد يكون أمرًا منتهى الخطورة. وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الشعب الأمريكي من هجومه غير المتوازن على بلدنا وديمقراطيتنا".

وكان ترامب قد أعلن في سابقة تاريخية عدم حضوره حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن؛ إذ قال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "لكل من يسأل، وطلبوا مني الإجابة، أنا لن أحضر حفل تنصيب بايدن في 20 يناير".

وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من وعده بانتقال سلمي للسلطة في الإدارة الأمريكية بعدما أعلن مرارًا وتكرارًا رفضه نتيجة الانتخابات الأمريكية وفوز بايدن بها.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي عملية اقتحام وأعمال شغب وتخريب للكونغرس الأمريكي من طرف مؤيدي وأنصار دونالد ترامب رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية، ومحاولة منع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وتسببت هذه الأعمال التخريبية في مقتل ثلاثة من المتظاهرين بسبب الطوارئ الطبية، وامرأة بطلق ناري خلال الاشتباكات مع رجال الأمن، وضابط شرطة بالكونغرس، كما تم اعتقال 52 شخصًا من الذين اقتحموا المبنى.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضًا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس. وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ"عدم الاستسلام، ورفض الاعتراف بالهزيمة".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بيلوسي" تصف ترامب بـ"الرئيس المختل" وتحذِّر من شنه ضربة نووية
سبق

وصفت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بـ"المختل"، محذرة من إمكانية شنه ضربة نووية، حسب "سبوتنيك".

وتفصيلاً، قالت بيلوسي في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة "رويترز": "تحدثت مع الموظفين المسؤولين عن البيت الأبيض بشأن الإجراءات الاحترازية لمنع ترامب مع القيام بأعمال عدائية، أو شن ضربة نووية".

وتابعت بقولها: "الرئيس المختل لا يمكن أن يكون أكثر خطورة على البلاد من تلك الفترة". مضيفة: "تحدثت مع المسؤول الأمني بشأن اتخاذ احتياطات لضمان عدم قيام ترامب بأي أعمال عدائية أو شنه ضربة نووية في الأسبوعَين المتبقيَين له في البيت الأبيض".

واستمرت بيلوسي بقولها: "وضع هذا الرئيس المختل في ذلك المنصب قد يكون أمرًا منتهى الخطورة. وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الشعب الأمريكي من هجومه غير المتوازن على بلدنا وديمقراطيتنا".

وكان ترامب قد أعلن في سابقة تاريخية عدم حضوره حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن؛ إذ قال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "لكل من يسأل، وطلبوا مني الإجابة، أنا لن أحضر حفل تنصيب بايدن في 20 يناير".

وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من وعده بانتقال سلمي للسلطة في الإدارة الأمريكية بعدما أعلن مرارًا وتكرارًا رفضه نتيجة الانتخابات الأمريكية وفوز بايدن بها.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي عملية اقتحام وأعمال شغب وتخريب للكونغرس الأمريكي من طرف مؤيدي وأنصار دونالد ترامب رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية، ومحاولة منع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وتسببت هذه الأعمال التخريبية في مقتل ثلاثة من المتظاهرين بسبب الطوارئ الطبية، وامرأة بطلق ناري خلال الاشتباكات مع رجال الأمن، وضابط شرطة بالكونغرس، كما تم اعتقال 52 شخصًا من الذين اقتحموا المبنى.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضًا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس. وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ"عدم الاستسلام، ورفض الاعتراف بالهزيمة".

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
08:34 PM

"بيلوسي" تصف ترامب بـ"الرئيس المختل" وتحذِّر من شنه ضربة نووية

تحدثت مع المسؤول الأمني لاتخاذ احتياطات لضمان عدم قيامه بأعمال عدائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصفت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بـ"المختل"، محذرة من إمكانية شنه ضربة نووية، حسب "سبوتنيك".

وتفصيلاً، قالت بيلوسي في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة "رويترز": "تحدثت مع الموظفين المسؤولين عن البيت الأبيض بشأن الإجراءات الاحترازية لمنع ترامب مع القيام بأعمال عدائية، أو شن ضربة نووية".

وتابعت بقولها: "الرئيس المختل لا يمكن أن يكون أكثر خطورة على البلاد من تلك الفترة". مضيفة: "تحدثت مع المسؤول الأمني بشأن اتخاذ احتياطات لضمان عدم قيام ترامب بأي أعمال عدائية أو شنه ضربة نووية في الأسبوعَين المتبقيَين له في البيت الأبيض".

واستمرت بيلوسي بقولها: "وضع هذا الرئيس المختل في ذلك المنصب قد يكون أمرًا منتهى الخطورة. وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الشعب الأمريكي من هجومه غير المتوازن على بلدنا وديمقراطيتنا".

وكان ترامب قد أعلن في سابقة تاريخية عدم حضوره حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن؛ إذ قال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "لكل من يسأل، وطلبوا مني الإجابة، أنا لن أحضر حفل تنصيب بايدن في 20 يناير".

وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من وعده بانتقال سلمي للسلطة في الإدارة الأمريكية بعدما أعلن مرارًا وتكرارًا رفضه نتيجة الانتخابات الأمريكية وفوز بايدن بها.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي عملية اقتحام وأعمال شغب وتخريب للكونغرس الأمريكي من طرف مؤيدي وأنصار دونالد ترامب رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية، ومحاولة منع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وتسببت هذه الأعمال التخريبية في مقتل ثلاثة من المتظاهرين بسبب الطوارئ الطبية، وامرأة بطلق ناري خلال الاشتباكات مع رجال الأمن، وضابط شرطة بالكونغرس، كما تم اعتقال 52 شخصًا من الذين اقتحموا المبنى.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضًا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس. وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ"عدم الاستسلام، ورفض الاعتراف بالهزيمة".

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