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محافظ جدة المكلف يشهد اختتام مبادرة كورنيش الألوان بالواجهة البحرية

شارك في تنفيذها 7000 متطوع ومتطوعة من مختلف الأعمار والجنسيات

شهد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، مساء اليوم اختتام مبادرة كورنيش الألوان على واجهة جدة البحرية، بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي والمهندس أنس صالح صيرفي رئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة الأهلية.

وانطلقت المبادرة ضمن مجموعة مبادرات تنفذها جمعية عيون جدة الاهلية بالتعاون مع أمانة محافظة جدة بمشاركة المتطوعين، لتحسين المشهد البصري في الميادين والمحاور الرئيسة، وتعزيز فن الفراغ العام المفتوح والتشاركي بالمحافظة.

وتمتد المبادرة على الجزيرة الوسطية للكورنيش الجنوبي بطول 4500 متر وتم تنفيذها على ثماني مراحل، وصولاً لإظهار رقي التصميم العمراني وإستراتيجياته الملموسة، وتعزيز تكامل الفن والعمارة في المشهد الحضري بتعاون المعماريين والفنانين والمصممين الحضريين.

وشارك في تنفيذ المبادرة ٧٠٠٠ متطوع ومتطوعة من مختلف الأعمار والجنسيات ومن مختلف مناطق المملكة للمساهمة في رفع مستوى الوعي الثقافي والبيئي، ما يجعل الوصول إلى أعمال الفن المعاصر وإظهار مواهب الفنانين، ووضع علامات بصرية عالية الجودة.

وأوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس سعيد القرني، بأن هذه المبادرات تأتي في إطار الشراكة المجتمعية مع جمعية عيون الاهلية وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة والخيرية، وتأتي ضمن عدة فعاليات تنفذها أمانة محافظة جدة بهدف تعزيز مشاركة المجتمع في تحسين المشهد الحضري لمدينة جدة، ورفع مستوى الوعي البيئي للمحافظة على المرافق العامة.

من جانبه قال المهندس أنس صيرفي إن جمعية عيون جدة تتبنى مثل هذه المبادرات الرائدة لإزالة التشوه البصري عن مدينتنا العزيزة جدة لتتبوأ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن بالعالم وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في بلادنا العزيزة وهو ما حرصت عليه قيادتنا الرشيدة ضمن رؤية 2030م.

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محافظ جدة المكلف يشهد اختتام مبادرة كورنيش الألوان بالواجهة البحرية
سبق

شهد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، مساء اليوم اختتام مبادرة كورنيش الألوان على واجهة جدة البحرية، بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي والمهندس أنس صالح صيرفي رئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة الأهلية.

وانطلقت المبادرة ضمن مجموعة مبادرات تنفذها جمعية عيون جدة الاهلية بالتعاون مع أمانة محافظة جدة بمشاركة المتطوعين، لتحسين المشهد البصري في الميادين والمحاور الرئيسة، وتعزيز فن الفراغ العام المفتوح والتشاركي بالمحافظة.

وتمتد المبادرة على الجزيرة الوسطية للكورنيش الجنوبي بطول 4500 متر وتم تنفيذها على ثماني مراحل، وصولاً لإظهار رقي التصميم العمراني وإستراتيجياته الملموسة، وتعزيز تكامل الفن والعمارة في المشهد الحضري بتعاون المعماريين والفنانين والمصممين الحضريين.

وشارك في تنفيذ المبادرة ٧٠٠٠ متطوع ومتطوعة من مختلف الأعمار والجنسيات ومن مختلف مناطق المملكة للمساهمة في رفع مستوى الوعي الثقافي والبيئي، ما يجعل الوصول إلى أعمال الفن المعاصر وإظهار مواهب الفنانين، ووضع علامات بصرية عالية الجودة.

وأوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس سعيد القرني، بأن هذه المبادرات تأتي في إطار الشراكة المجتمعية مع جمعية عيون الاهلية وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة والخيرية، وتأتي ضمن عدة فعاليات تنفذها أمانة محافظة جدة بهدف تعزيز مشاركة المجتمع في تحسين المشهد الحضري لمدينة جدة، ورفع مستوى الوعي البيئي للمحافظة على المرافق العامة.

من جانبه قال المهندس أنس صيرفي إن جمعية عيون جدة تتبنى مثل هذه المبادرات الرائدة لإزالة التشوه البصري عن مدينتنا العزيزة جدة لتتبوأ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن بالعالم وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في بلادنا العزيزة وهو ما حرصت عليه قيادتنا الرشيدة ضمن رؤية 2030م.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
11:22 PM

محافظ جدة المكلف يشهد اختتام مبادرة كورنيش الألوان بالواجهة البحرية

شارك في تنفيذها 7000 متطوع ومتطوعة من مختلف الأعمار والجنسيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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شهد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، مساء اليوم اختتام مبادرة كورنيش الألوان على واجهة جدة البحرية، بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي والمهندس أنس صالح صيرفي رئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة الأهلية.

وانطلقت المبادرة ضمن مجموعة مبادرات تنفذها جمعية عيون جدة الاهلية بالتعاون مع أمانة محافظة جدة بمشاركة المتطوعين، لتحسين المشهد البصري في الميادين والمحاور الرئيسة، وتعزيز فن الفراغ العام المفتوح والتشاركي بالمحافظة.

وتمتد المبادرة على الجزيرة الوسطية للكورنيش الجنوبي بطول 4500 متر وتم تنفيذها على ثماني مراحل، وصولاً لإظهار رقي التصميم العمراني وإستراتيجياته الملموسة، وتعزيز تكامل الفن والعمارة في المشهد الحضري بتعاون المعماريين والفنانين والمصممين الحضريين.

وشارك في تنفيذ المبادرة ٧٠٠٠ متطوع ومتطوعة من مختلف الأعمار والجنسيات ومن مختلف مناطق المملكة للمساهمة في رفع مستوى الوعي الثقافي والبيئي، ما يجعل الوصول إلى أعمال الفن المعاصر وإظهار مواهب الفنانين، ووضع علامات بصرية عالية الجودة.

وأوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس سعيد القرني، بأن هذه المبادرات تأتي في إطار الشراكة المجتمعية مع جمعية عيون الاهلية وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة والخيرية، وتأتي ضمن عدة فعاليات تنفذها أمانة محافظة جدة بهدف تعزيز مشاركة المجتمع في تحسين المشهد الحضري لمدينة جدة، ورفع مستوى الوعي البيئي للمحافظة على المرافق العامة.

من جانبه قال المهندس أنس صيرفي إن جمعية عيون جدة تتبنى مثل هذه المبادرات الرائدة لإزالة التشوه البصري عن مدينتنا العزيزة جدة لتتبوأ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن بالعالم وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في بلادنا العزيزة وهو ما حرصت عليه قيادتنا الرشيدة ضمن رؤية 2030م.

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