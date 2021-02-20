"أمن الأفلاج" يضبط ثلاثينياً بحوزته 100 قـارورة مُسكر

تمّ تحرير محضر بالواقعة وتسليمه إلى الجهات ذات الاختصاص
تمكنت الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج، من ضبط ثلاثيني بحوزته نحو 100 قارورة مُسكر.
وفي التفاصيل، نجح رجال الأمن في محافظة الأفلاج، مساء أمس، من الإطاحة بشاب في العقد الثالث من عمره بحوزته نحو 100 قارورة من المُسكر، وتمّ تحرير محضر بالواقعة، وتسليم الشاب والمضبوطات إلى الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.
تمكنت الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج، من ضبط ثلاثيني بحوزته نحو 100 قارورة مُسكر.
وفي التفاصيل، نجح رجال الأمن في محافظة الأفلاج، مساء أمس، من الإطاحة بشاب في العقد الثالث من عمره بحوزته نحو 100 قارورة من المُسكر، وتمّ تحرير محضر بالواقعة، وتسليم الشاب والمضبوطات إلى الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.
تمكنت الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج، من ضبط ثلاثيني بحوزته نحو 100 قارورة مُسكر.
وفي التفاصيل، نجح رجال الأمن في محافظة الأفلاج، مساء أمس، من الإطاحة بشاب في العقد الثالث من عمره بحوزته نحو 100 قارورة من المُسكر، وتمّ تحرير محضر بالواقعة، وتسليم الشاب والمضبوطات إلى الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.