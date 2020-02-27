شاهد.. حملة ميدانية تغلق ثلاجة مخالفة للخضار والفواكه شمالي الطائف

نتج عنها ضبط 20 مخالفة نظامية وصحية منها منتجات منتهية الصلاحية

أغلقت بلدية الطائف الجديد الفرعية، ثلاجة مخالفة لحفظ وتداول الخضار والفواكه بشمال المحافظة؛ وذلك بعد حملة ميدانية نفّذها الفريق الرقابي للفرع البلدي على الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة الغذائية المختلفة؛ لضبط المخالفات وتصحيحها.

الحملة نتج عنها ضبط أكثر من 20 مخالفة نظامية وصحية؛ منها عرض المنتجات خارج نطاق المحل، وانتهاء صلاحية الشهادات الصحية، وعرض منتجات منتهية الصلاحية، وسوء حفظ وتخزين الأطعمة، ورصد مأكولات بائتة، وتحضير الأطعمة بطريقة غير صحية، وسوء مواقع وأدوات التحضير والتجهيز للأطعمة.

وأوضحت أمانة الطائف في بيان ورد لـ"سبق"، أن المخالفات التي تم رصدها بثلاجة بيع الخضار والفواكه، استوجبت إغلاق المرفق التجاري لحين تصحيح أوضاعه، كما تم تطبيق الغرامات والجزاءات الرادعة بحق المخالفين؛ حيث تم إدراج كل الأنشطة المخالفة ضمن برنامج الجولات الرقابية الدورية، والذي يشمل جولات مسائية وصباحية؛ لضمان تحقيق معايير الاشتراطات الصحية.

يشار إلى أن الفِرَق الرقابية بالبلديات الفرعية ومكاتب الخدمات، ركّزت جهودها الرقابية على الأنشطة الغذائية والمحلات التي لها علاقة مباشرة مع المستهلك؛ وذلك من خلال تنفيذ جولات ميدانية رقابية على مدار اليوم بمواقع مختلفة، بالإضافة إلى متابعة الأنشطة التي تَكرر ورود بلاغات عنها، وساهمت هذه الجولات الميدانية في معالجة جملة من الملاحظات، وتطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية الخاصة بها؛ بما يحقق مصلحة المستهلك والتاجر.