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"الغذاء والدواء" تحذّر من "حنّاء المدينة": نسبة عالية من البكتيريا

قد يؤدي التعرض لنسب عالية من البكتيريا إلى مخاطر صحية على المستهلك

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج تجميلي من الحناء يحمل اسم "حناء المدينة"؛ وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد الأقصى المسموح به، وعدم إدراجه في نظام إدراج منتجات التجميل الإلكتروني.

وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من منتجات الحناء المتداولة في الأسواق المحلية، وأظهرت النتائج احتواء المنتج على نسبة عالية من البكتيريا، تجاوزت الحد الأقصى المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016، ويحمل المنتج اسم "حناء المدينة HENNA AL MADINA"، بتاريخ صلاحية 05/2023.

وأشارت إلى أن البكتيريا توجد في منتجات التجميل لعدة أسباب، منها عدم اتباع أسس التصنيع الجيد أثناء مراحل تصنيع المنتج والتعبئة والتغليف، أو بسبب تخزين المنتج في ظروف وبيئة غير مناسبة، ويعدّ تلوّث منتجات التجميل بالبكتيريا غير مسموح به إلا إذا كان من نوع البكتيريا غير الضارة، وبنسبة لا تتجاوز الحد المسموح به، وقد يؤدي التعرض لنسب عالية من البكتيريا إلى مخاطر صحية على المستهلك.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتج المعلن عنه، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشدّدةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وتتخذ "الغذاء والدواء" الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تحذّر من "حنّاء المدينة": نسبة عالية من البكتيريا
سبق

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج تجميلي من الحناء يحمل اسم "حناء المدينة"؛ وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد الأقصى المسموح به، وعدم إدراجه في نظام إدراج منتجات التجميل الإلكتروني.

وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من منتجات الحناء المتداولة في الأسواق المحلية، وأظهرت النتائج احتواء المنتج على نسبة عالية من البكتيريا، تجاوزت الحد الأقصى المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016، ويحمل المنتج اسم "حناء المدينة HENNA AL MADINA"، بتاريخ صلاحية 05/2023.

وأشارت إلى أن البكتيريا توجد في منتجات التجميل لعدة أسباب، منها عدم اتباع أسس التصنيع الجيد أثناء مراحل تصنيع المنتج والتعبئة والتغليف، أو بسبب تخزين المنتج في ظروف وبيئة غير مناسبة، ويعدّ تلوّث منتجات التجميل بالبكتيريا غير مسموح به إلا إذا كان من نوع البكتيريا غير الضارة، وبنسبة لا تتجاوز الحد المسموح به، وقد يؤدي التعرض لنسب عالية من البكتيريا إلى مخاطر صحية على المستهلك.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتج المعلن عنه، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشدّدةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وتتخذ "الغذاء والدواء" الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
02:47 PM

"الغذاء والدواء" تحذّر من "حنّاء المدينة": نسبة عالية من البكتيريا

قد يؤدي التعرض لنسب عالية من البكتيريا إلى مخاطر صحية على المستهلك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج تجميلي من الحناء يحمل اسم "حناء المدينة"؛ وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد الأقصى المسموح به، وعدم إدراجه في نظام إدراج منتجات التجميل الإلكتروني.

وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من منتجات الحناء المتداولة في الأسواق المحلية، وأظهرت النتائج احتواء المنتج على نسبة عالية من البكتيريا، تجاوزت الحد الأقصى المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016، ويحمل المنتج اسم "حناء المدينة HENNA AL MADINA"، بتاريخ صلاحية 05/2023.

وأشارت إلى أن البكتيريا توجد في منتجات التجميل لعدة أسباب، منها عدم اتباع أسس التصنيع الجيد أثناء مراحل تصنيع المنتج والتعبئة والتغليف، أو بسبب تخزين المنتج في ظروف وبيئة غير مناسبة، ويعدّ تلوّث منتجات التجميل بالبكتيريا غير مسموح به إلا إذا كان من نوع البكتيريا غير الضارة، وبنسبة لا تتجاوز الحد المسموح به، وقد يؤدي التعرض لنسب عالية من البكتيريا إلى مخاطر صحية على المستهلك.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتج المعلن عنه، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشدّدةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وتتخذ "الغذاء والدواء" الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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