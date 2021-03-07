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الدمام.. انطلاق المؤتمر الدولي الثاني لعلم النفس الرياضي التطبيقي

برعاية أمير الشرقية وبمشاركة وكيل الإمارة ويستمر ليومين

نظمت المجموعة السعودية لعلم النفس الرياضي التطبيقي بالتعاون مع كليات الأصالة بالدمام والجمعية الدولية لجنوب آسيا والمحيط الهادي لعلم النفس الرياضي اليوم عبر الاتصال المرئي"المؤتمر الدولي لعلم النفس الرياضي التطبيقي" في نسخته الثانية لمدة يومين (الأحد والاثنين 7 -8 مارس 2021م).

جاء ذلك برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وبمشاركة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال.

وذكر الدكتور البتال خلال كلمته "أن المؤتمر يأتي تأكيداً على أهمية ودور علم النفس الرياضي التطبيقي في تحقيق نهضة وتطور الرياضة الوطنية والعربية والدولية، وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م في برامج تحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، وذلك من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة الجميع في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية التي تساهم في تعزيز جودة الحياة وتعزز المكانة العلمية المرموقة للمملكة بين دول العالم".

من جهته قدم رئيس المؤتمر ورئيس المجموعة السعودية لعلم النفس الرياضي التطبيقي SGASP البروفيسور أحمد بن عبدالرحمن الحراملة شكره لأمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة للمؤتمر الدولي لعلم النفس الرياضي ولوكيل إمارة المنطقة الشرقية على مشاركته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدمام.. انطلاق المؤتمر الدولي الثاني لعلم النفس الرياضي التطبيقي
سبق

نظمت المجموعة السعودية لعلم النفس الرياضي التطبيقي بالتعاون مع كليات الأصالة بالدمام والجمعية الدولية لجنوب آسيا والمحيط الهادي لعلم النفس الرياضي اليوم عبر الاتصال المرئي"المؤتمر الدولي لعلم النفس الرياضي التطبيقي" في نسخته الثانية لمدة يومين (الأحد والاثنين 7 -8 مارس 2021م).

جاء ذلك برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وبمشاركة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال.

وذكر الدكتور البتال خلال كلمته "أن المؤتمر يأتي تأكيداً على أهمية ودور علم النفس الرياضي التطبيقي في تحقيق نهضة وتطور الرياضة الوطنية والعربية والدولية، وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م في برامج تحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، وذلك من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة الجميع في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية التي تساهم في تعزيز جودة الحياة وتعزز المكانة العلمية المرموقة للمملكة بين دول العالم".

من جهته قدم رئيس المؤتمر ورئيس المجموعة السعودية لعلم النفس الرياضي التطبيقي SGASP البروفيسور أحمد بن عبدالرحمن الحراملة شكره لأمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة للمؤتمر الدولي لعلم النفس الرياضي ولوكيل إمارة المنطقة الشرقية على مشاركته.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
04:58 PM

الدمام.. انطلاق المؤتمر الدولي الثاني لعلم النفس الرياضي التطبيقي

برعاية أمير الشرقية وبمشاركة وكيل الإمارة ويستمر ليومين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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نظمت المجموعة السعودية لعلم النفس الرياضي التطبيقي بالتعاون مع كليات الأصالة بالدمام والجمعية الدولية لجنوب آسيا والمحيط الهادي لعلم النفس الرياضي اليوم عبر الاتصال المرئي"المؤتمر الدولي لعلم النفس الرياضي التطبيقي" في نسخته الثانية لمدة يومين (الأحد والاثنين 7 -8 مارس 2021م).

جاء ذلك برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وبمشاركة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال.

وذكر الدكتور البتال خلال كلمته "أن المؤتمر يأتي تأكيداً على أهمية ودور علم النفس الرياضي التطبيقي في تحقيق نهضة وتطور الرياضة الوطنية والعربية والدولية، وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م في برامج تحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، وذلك من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة الجميع في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية التي تساهم في تعزيز جودة الحياة وتعزز المكانة العلمية المرموقة للمملكة بين دول العالم".

من جهته قدم رئيس المؤتمر ورئيس المجموعة السعودية لعلم النفس الرياضي التطبيقي SGASP البروفيسور أحمد بن عبدالرحمن الحراملة شكره لأمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة للمؤتمر الدولي لعلم النفس الرياضي ولوكيل إمارة المنطقة الشرقية على مشاركته.

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