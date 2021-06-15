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مواد غذائية لا ينصح بتناولها مع الطماطم.. تعرَّف عليها

مدرجة في قائمة الممنوعة على مرضى الارتجاع المعدي

أعلنت الدكتورة الروسية آنا دينيسوفا؛ أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن هناك مجموعة من المواد الغذائية لا ينصح بتناولها مع الطماطم.

وتقول في حديثٍ لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "الطماطم مدرجة في قائمة المواد الغذائية الممنوعة على المرضى الذين يعانون الارتجاع المعدي المريئي، لأنه عند تناولهم الطماطم، تحدث عندهم الحرقة والتجشؤ، ويظهر عندهم الشعور بطعم مر أو حامضي في الفم، لأن محتوى المعدة يرتفع إلى المريء.

كل هذا ينتج عند تناول كمية من الطماطم الطازجة أو المطهوة أو على شكل معجون الطماطم، وبالطبع عند تناول البيتزا بالطماطم، وفق "روسيا اليوم".

ووفقا للأخصائية، تدرج في قائمة المواد المسبّبة للحرقة، إضافة إلى الطماطم والمعجون: القهوة والحمضيات والشوكولاتة والمعجنات، وخاصة الساخنة والفطائر والبيتزا، وعند تناول هذه المواد أو جزءٍ منها مع بعض يزيد من حرقة المعدة.

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مواد غذائية لا ينصح بتناولها مع الطماطم.. تعرَّف عليها
سبق

أعلنت الدكتورة الروسية آنا دينيسوفا؛ أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن هناك مجموعة من المواد الغذائية لا ينصح بتناولها مع الطماطم.

وتقول في حديثٍ لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "الطماطم مدرجة في قائمة المواد الغذائية الممنوعة على المرضى الذين يعانون الارتجاع المعدي المريئي، لأنه عند تناولهم الطماطم، تحدث عندهم الحرقة والتجشؤ، ويظهر عندهم الشعور بطعم مر أو حامضي في الفم، لأن محتوى المعدة يرتفع إلى المريء.

كل هذا ينتج عند تناول كمية من الطماطم الطازجة أو المطهوة أو على شكل معجون الطماطم، وبالطبع عند تناول البيتزا بالطماطم، وفق "روسيا اليوم".

ووفقا للأخصائية، تدرج في قائمة المواد المسبّبة للحرقة، إضافة إلى الطماطم والمعجون: القهوة والحمضيات والشوكولاتة والمعجنات، وخاصة الساخنة والفطائر والبيتزا، وعند تناول هذه المواد أو جزءٍ منها مع بعض يزيد من حرقة المعدة.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
10:50 AM

مواد غذائية لا ينصح بتناولها مع الطماطم.. تعرَّف عليها

مدرجة في قائمة الممنوعة على مرضى الارتجاع المعدي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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23,285

أعلنت الدكتورة الروسية آنا دينيسوفا؛ أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن هناك مجموعة من المواد الغذائية لا ينصح بتناولها مع الطماطم.

وتقول في حديثٍ لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "الطماطم مدرجة في قائمة المواد الغذائية الممنوعة على المرضى الذين يعانون الارتجاع المعدي المريئي، لأنه عند تناولهم الطماطم، تحدث عندهم الحرقة والتجشؤ، ويظهر عندهم الشعور بطعم مر أو حامضي في الفم، لأن محتوى المعدة يرتفع إلى المريء.

كل هذا ينتج عند تناول كمية من الطماطم الطازجة أو المطهوة أو على شكل معجون الطماطم، وبالطبع عند تناول البيتزا بالطماطم، وفق "روسيا اليوم".

ووفقا للأخصائية، تدرج في قائمة المواد المسبّبة للحرقة، إضافة إلى الطماطم والمعجون: القهوة والحمضيات والشوكولاتة والمعجنات، وخاصة الساخنة والفطائر والبيتزا، وعند تناول هذه المواد أو جزءٍ منها مع بعض يزيد من حرقة المعدة.

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