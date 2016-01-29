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كم فرعاً تدشن؟ مقاهٍ كندية شهيرة تختار الرياض مقرها الرئيس بالشرق الأوسط

"تكشانداني": السعودية ستظل جزءًا رئيسيًا من قصة الشركة وخطط التوسع المقبلة

اختارت سلسلة مقاهي "تيم هورتنز" الكندية الشهيرة مدينة الرياض لإنشاء مقرها الرئيس في الشرق الأوسط، مشيرة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض ووزارة الاستثمار السعودية.


وأعلنت الشركة التي تأسست قبل 57 عاماً ولديها أكثر من 4900 موقع على مستوى العالم منها 148 فرعاً في دول الخليج توسعها في المملكة بافتتاح ما يصل الى 42 فرعاً في جميع أنحاء المملكة خلال العام الجاري.


وأشار عضو مجلس الإدارة بالشركة الكندية نيراج تكشانداني إلى أن المملكة العربية السعودية ستظل جزءًا رئيسيًا من قصة الشركة في الشرق الأوسط، وأنه تم اختيار مركز الملك عبدالله المالي في الرياض مقراً رئيسياً لخطط التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية.

وتسعى السعودية بدعم مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى جذب الاستثمار الأجنبي والعديد من الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات الى المملكة.


وأطلقت المملكة حوافز للشركات الرائدة في قطاعات مثل تمويل تكنولوجيا المعلومات والخدمات النفطية للانتقال إلى الرياض، هادفة من هذه المبادرة إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي ودعم رؤية ولي العهد الطموحة لتأسيس المملكة كمركز أعمال إقليمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كم فرعاً تدشن؟ مقاهٍ كندية شهيرة تختار الرياض مقرها الرئيس بالشرق الأوسط
سبق

اختارت سلسلة مقاهي "تيم هورتنز" الكندية الشهيرة مدينة الرياض لإنشاء مقرها الرئيس في الشرق الأوسط، مشيرة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض ووزارة الاستثمار السعودية.


وأعلنت الشركة التي تأسست قبل 57 عاماً ولديها أكثر من 4900 موقع على مستوى العالم منها 148 فرعاً في دول الخليج توسعها في المملكة بافتتاح ما يصل الى 42 فرعاً في جميع أنحاء المملكة خلال العام الجاري.


وأشار عضو مجلس الإدارة بالشركة الكندية نيراج تكشانداني إلى أن المملكة العربية السعودية ستظل جزءًا رئيسيًا من قصة الشركة في الشرق الأوسط، وأنه تم اختيار مركز الملك عبدالله المالي في الرياض مقراً رئيسياً لخطط التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية.

وتسعى السعودية بدعم مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى جذب الاستثمار الأجنبي والعديد من الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات الى المملكة.


وأطلقت المملكة حوافز للشركات الرائدة في قطاعات مثل تمويل تكنولوجيا المعلومات والخدمات النفطية للانتقال إلى الرياض، هادفة من هذه المبادرة إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي ودعم رؤية ولي العهد الطموحة لتأسيس المملكة كمركز أعمال إقليمي.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
03:06 PM

كم فرعاً تدشن؟ مقاهٍ كندية شهيرة تختار الرياض مقرها الرئيس بالشرق الأوسط

"تكشانداني": السعودية ستظل جزءًا رئيسيًا من قصة الشركة وخطط التوسع المقبلة

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خالد علي - الرياض
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اختارت سلسلة مقاهي "تيم هورتنز" الكندية الشهيرة مدينة الرياض لإنشاء مقرها الرئيس في الشرق الأوسط، مشيرة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض ووزارة الاستثمار السعودية.


وأعلنت الشركة التي تأسست قبل 57 عاماً ولديها أكثر من 4900 موقع على مستوى العالم منها 148 فرعاً في دول الخليج توسعها في المملكة بافتتاح ما يصل الى 42 فرعاً في جميع أنحاء المملكة خلال العام الجاري.


وأشار عضو مجلس الإدارة بالشركة الكندية نيراج تكشانداني إلى أن المملكة العربية السعودية ستظل جزءًا رئيسيًا من قصة الشركة في الشرق الأوسط، وأنه تم اختيار مركز الملك عبدالله المالي في الرياض مقراً رئيسياً لخطط التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية.

وتسعى السعودية بدعم مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى جذب الاستثمار الأجنبي والعديد من الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات الى المملكة.


وأطلقت المملكة حوافز للشركات الرائدة في قطاعات مثل تمويل تكنولوجيا المعلومات والخدمات النفطية للانتقال إلى الرياض، هادفة من هذه المبادرة إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي ودعم رؤية ولي العهد الطموحة لتأسيس المملكة كمركز أعمال إقليمي.

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