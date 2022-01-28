محاضرة تعريفية بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية

عقدتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الخبر

نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مدينة الخبر اليوم، محاضرة تعريفية بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - للبحوث الأمنية بدول مجلس التعاون.

وتم خلال المحاضرة عرض "فيديو" تعريفي للجائزة، التي جاءت في دورتها الـ"10" للعام المنصرم 2020- 2021م، بعنوان "التحديات السيبرانية المستقبلية التي تواجه دول مجلس التعاون وسبل مواجهتها".

كما كرّمت الأمانة عضو هيئة الفائزين على هامش فعاليات التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون الخليجي "أمن الخليج العربي 3"، المقام في المملكة؛ وذلك تنفيذًا لقرارات الاجتماع الـ"38" لوزراء الداخلية بدول المجلس في نوفمبر الماضي بمملكة البحرين.

