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الرئيس المصري يلغي حالة الطوارئ

وصف البلاد بأنها واحة للأمن والاستقرار

ألغى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الاثنين) حالة الطوارئ في البلاد.

وقال "السيسي" عبر حسابه في "فيسبوك": "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "ومن هنا فقد قررت ولأول مرة منذ سنوات إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وأشار إلى أن هذا القرار الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية، بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس المصري يلغي حالة الطوارئ
سبق

ألغى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الاثنين) حالة الطوارئ في البلاد.

وقال "السيسي" عبر حسابه في "فيسبوك": "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "ومن هنا فقد قررت ولأول مرة منذ سنوات إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وأشار إلى أن هذا القرار الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية، بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
09:35 PM

الرئيس المصري يلغي حالة الطوارئ

وصف البلاد بأنها واحة للأمن والاستقرار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ألغى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الاثنين) حالة الطوارئ في البلاد.

وقال "السيسي" عبر حسابه في "فيسبوك": "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "ومن هنا فقد قررت ولأول مرة منذ سنوات إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وأشار إلى أن هذا القرار الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية، بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.

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