"أمانة عسير" تُطلق حملتها الرقابية على المطاعم لرفع مستوى الاشتراطات الصحية

تستمر لمدة شهر على مدار أيام الأسبوع لضمان تقديم غذاء آمن وصحي

حشدت أمانة منطقة عسير مؤخرًا جهودها الرقابية استثنائيًا؛ بعد أن أعدت خطة رقابية ضمن حملات الرقابة الصحية على المطاعم؛ بهدف رفع مستوى الاشتراطات الصحية والبلدية بالمطاعم.

من جهته، أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن حملة الرقابة الصحية على المطاعم قد انطلقت فعليًا على مستوى الأمانة وبلدياتها بالمنطقة؛ بهدف رفع مستوى الاشتراطات الصحية وضمان تقديم غذاء آمن وصحي للمستهلك، وفق الخطة التي أُعدت مؤخرًا من قبل الأمانة، منوهًا إلى أن الأمانة وكافة البلديات ستكثف أعمال الرقابة ضمن استراتيجية الحملة الرقابية التي وضعت وفق خطط عمل مدروسة لضبط كافة المطاعم المخالفة.

وأشار الحميدي إلى أن الحملة مستمرة لمدة شهر كامل على مدار أيام الأسبوع، موضحًا أنها تشمل المنشآت والعاملين بها إضافة إلى السجلات والاشتراطات النظامية لهذه المنشآت.