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بقرار وزير الداخلية.. نوط الإتقان للرائد غريب العتيبي

سلّم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري نوط الإتقان للرائد غريب بن منيف العتيبي، لتميزه وإخلاصه في أداء مهام عمله.
حيث نقل اللواء المطيري للضابط المكرم تحيات معالي مدير الأمن الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، مؤكداً على أن ذلك سيشكل دافعاً له لبذل المزيد من العطاء في خدمة دينه ووطنه متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

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بقرار وزير الداخلية.. نوط الإتقان للرائد غريب العتيبي
سبق

سلّم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري نوط الإتقان للرائد غريب بن منيف العتيبي، لتميزه وإخلاصه في أداء مهام عمله.
حيث نقل اللواء المطيري للضابط المكرم تحيات معالي مدير الأمن الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، مؤكداً على أن ذلك سيشكل دافعاً له لبذل المزيد من العطاء في خدمة دينه ووطنه متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
06:35 PM
اخر تعديل
28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
07:45 PM

بقرار وزير الداخلية.. نوط الإتقان للرائد غريب العتيبي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
4,334

سلّم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري نوط الإتقان للرائد غريب بن منيف العتيبي، لتميزه وإخلاصه في أداء مهام عمله.
حيث نقل اللواء المطيري للضابط المكرم تحيات معالي مدير الأمن الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، مؤكداً على أن ذلك سيشكل دافعاً له لبذل المزيد من العطاء في خدمة دينه ووطنه متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

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