النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض تشهد انطلاق المؤتمر الـ48 لاتحاد وكالات الأنباء العربية

"آل عقران" يؤكد ضرورة تطوير العمل والنهوض بالجانب المهني

بدأت في الرياض اليوم أعمال المؤتمر الـ 48 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" الذي تستضيفه وكالة الأنباء السعودية، بمشاركة رؤساء الوكالات الأعضاء.

وفي بداية الجلسة، رحب رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران بالمشاركين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، متمنياً أن تُسهم مخرجات المؤتمر وجهود الأعضاء في دعم مسيرة الاتحاد.

وثمن لرئيس الدورة السابقة لاتحاد وكالات الأنباء العربية، المدير العام رئيس التحرير لوكالة الأنباء العمانية إبراهيم بن زهران العزري جهوده، وما قدمه خلال الفترة الماضية في سبيل تعزيز التعاون المشترك بين وكالات الأنباء الأعضاء.

وأكد "آل عقران" أن التحولات في المشهد الإعلامي التي تفرضها الوسائل ومضامين الرسائل الإعلامية تُحتّم على الأعضاء في الاتحاد ضرورة تطوير العمل والنهوض بالجانب العملي والمهني في مختلف نشاطات الاتحاد، مشدداً على ضرورة تحسين الصورة الذهنية للاتحاد وكذلك حضوره على المستوى العالمي.

وأبدى رئيس "واس" تطلُّعه لأن تكون قرارات وتوصيات المؤتمر نقطة انطلاقة لمرحلة جديدة تُواكب ظروف المرحلة.

من جانبه، أشاد المدير العام رئيس التحرير لوكالة الأنباء العمانية بجهود أعضاء الاتحاد من خلال مواصلة تنفيذ البرامج المشتركة المدرجة ضمن توصيات الاجتماعات السابقة، مما عزز جهود الاتحاد لتحقيق الأهداف والغايات التي تسهم في الارتقاء بمستوى التعاون بين الوكالات أعضاء فانا.

ولفت إلى أن ذلك انعكس إيجابيًا على محتوى الموقع الالكتروني لاتحاد وكالات الأنباء العربية عبر الموضوعات التي تلامس التطلعات الإعلامية، تحقيقاً للتكامل والتعاون المشترك في إبراز مختلف الجهود التنموية في الدول الأعضاء بالاتحاد.

وأكد دعم سلطنة عُمان، ممثلة بوزارة الإعلام، للارتقاء باتحاد وكالات الأنباء العربية.

وناقش المشاركون في المؤتمر الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بعمل الاتحاد مهنيًا وتنظيميًا، إلى جانب سُبل تطوير الأداء الإعلامي للوكالات الأعضاء ونشاط الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض تشهد انطلاق المؤتمر الـ48 لاتحاد وكالات الأنباء العربية
سبق

بدأت في الرياض اليوم أعمال المؤتمر الـ 48 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" الذي تستضيفه وكالة الأنباء السعودية، بمشاركة رؤساء الوكالات الأعضاء.

وفي بداية الجلسة، رحب رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران بالمشاركين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، متمنياً أن تُسهم مخرجات المؤتمر وجهود الأعضاء في دعم مسيرة الاتحاد.

وثمن لرئيس الدورة السابقة لاتحاد وكالات الأنباء العربية، المدير العام رئيس التحرير لوكالة الأنباء العمانية إبراهيم بن زهران العزري جهوده، وما قدمه خلال الفترة الماضية في سبيل تعزيز التعاون المشترك بين وكالات الأنباء الأعضاء.

وأكد "آل عقران" أن التحولات في المشهد الإعلامي التي تفرضها الوسائل ومضامين الرسائل الإعلامية تُحتّم على الأعضاء في الاتحاد ضرورة تطوير العمل والنهوض بالجانب العملي والمهني في مختلف نشاطات الاتحاد، مشدداً على ضرورة تحسين الصورة الذهنية للاتحاد وكذلك حضوره على المستوى العالمي.

وأبدى رئيس "واس" تطلُّعه لأن تكون قرارات وتوصيات المؤتمر نقطة انطلاقة لمرحلة جديدة تُواكب ظروف المرحلة.

من جانبه، أشاد المدير العام رئيس التحرير لوكالة الأنباء العمانية بجهود أعضاء الاتحاد من خلال مواصلة تنفيذ البرامج المشتركة المدرجة ضمن توصيات الاجتماعات السابقة، مما عزز جهود الاتحاد لتحقيق الأهداف والغايات التي تسهم في الارتقاء بمستوى التعاون بين الوكالات أعضاء فانا.

ولفت إلى أن ذلك انعكس إيجابيًا على محتوى الموقع الالكتروني لاتحاد وكالات الأنباء العربية عبر الموضوعات التي تلامس التطلعات الإعلامية، تحقيقاً للتكامل والتعاون المشترك في إبراز مختلف الجهود التنموية في الدول الأعضاء بالاتحاد.

وأكد دعم سلطنة عُمان، ممثلة بوزارة الإعلام، للارتقاء باتحاد وكالات الأنباء العربية.

وناقش المشاركون في المؤتمر الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بعمل الاتحاد مهنيًا وتنظيميًا، إلى جانب سُبل تطوير الأداء الإعلامي للوكالات الأعضاء ونشاط الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
02:36 PM

الرياض تشهد انطلاق المؤتمر الـ48 لاتحاد وكالات الأنباء العربية

"آل عقران" يؤكد ضرورة تطوير العمل والنهوض بالجانب المهني

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
353

بدأت في الرياض اليوم أعمال المؤتمر الـ 48 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" الذي تستضيفه وكالة الأنباء السعودية، بمشاركة رؤساء الوكالات الأعضاء.

وفي بداية الجلسة، رحب رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران بالمشاركين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، متمنياً أن تُسهم مخرجات المؤتمر وجهود الأعضاء في دعم مسيرة الاتحاد.

وثمن لرئيس الدورة السابقة لاتحاد وكالات الأنباء العربية، المدير العام رئيس التحرير لوكالة الأنباء العمانية إبراهيم بن زهران العزري جهوده، وما قدمه خلال الفترة الماضية في سبيل تعزيز التعاون المشترك بين وكالات الأنباء الأعضاء.

وأكد "آل عقران" أن التحولات في المشهد الإعلامي التي تفرضها الوسائل ومضامين الرسائل الإعلامية تُحتّم على الأعضاء في الاتحاد ضرورة تطوير العمل والنهوض بالجانب العملي والمهني في مختلف نشاطات الاتحاد، مشدداً على ضرورة تحسين الصورة الذهنية للاتحاد وكذلك حضوره على المستوى العالمي.

وأبدى رئيس "واس" تطلُّعه لأن تكون قرارات وتوصيات المؤتمر نقطة انطلاقة لمرحلة جديدة تُواكب ظروف المرحلة.

من جانبه، أشاد المدير العام رئيس التحرير لوكالة الأنباء العمانية بجهود أعضاء الاتحاد من خلال مواصلة تنفيذ البرامج المشتركة المدرجة ضمن توصيات الاجتماعات السابقة، مما عزز جهود الاتحاد لتحقيق الأهداف والغايات التي تسهم في الارتقاء بمستوى التعاون بين الوكالات أعضاء فانا.

ولفت إلى أن ذلك انعكس إيجابيًا على محتوى الموقع الالكتروني لاتحاد وكالات الأنباء العربية عبر الموضوعات التي تلامس التطلعات الإعلامية، تحقيقاً للتكامل والتعاون المشترك في إبراز مختلف الجهود التنموية في الدول الأعضاء بالاتحاد.

وأكد دعم سلطنة عُمان، ممثلة بوزارة الإعلام، للارتقاء باتحاد وكالات الأنباء العربية.

وناقش المشاركون في المؤتمر الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بعمل الاتحاد مهنيًا وتنظيميًا، إلى جانب سُبل تطوير الأداء الإعلامي للوكالات الأعضاء ونشاط الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,451
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,407
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,756
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,651

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة