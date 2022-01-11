الرياض تشهد انطلاق المؤتمر الـ48 لاتحاد وكالات الأنباء العربية

"آل عقران" يؤكد ضرورة تطوير العمل والنهوض بالجانب المهني

بدأت في الرياض اليوم أعمال المؤتمر الـ 48 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" الذي تستضيفه وكالة الأنباء السعودية، بمشاركة رؤساء الوكالات الأعضاء.

وفي بداية الجلسة، رحب رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران بالمشاركين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، متمنياً أن تُسهم مخرجات المؤتمر وجهود الأعضاء في دعم مسيرة الاتحاد.

وثمن لرئيس الدورة السابقة لاتحاد وكالات الأنباء العربية، المدير العام رئيس التحرير لوكالة الأنباء العمانية إبراهيم بن زهران العزري جهوده، وما قدمه خلال الفترة الماضية في سبيل تعزيز التعاون المشترك بين وكالات الأنباء الأعضاء.

وأكد "آل عقران" أن التحولات في المشهد الإعلامي التي تفرضها الوسائل ومضامين الرسائل الإعلامية تُحتّم على الأعضاء في الاتحاد ضرورة تطوير العمل والنهوض بالجانب العملي والمهني في مختلف نشاطات الاتحاد، مشدداً على ضرورة تحسين الصورة الذهنية للاتحاد وكذلك حضوره على المستوى العالمي.

وأبدى رئيس "واس" تطلُّعه لأن تكون قرارات وتوصيات المؤتمر نقطة انطلاقة لمرحلة جديدة تُواكب ظروف المرحلة.

من جانبه، أشاد المدير العام رئيس التحرير لوكالة الأنباء العمانية بجهود أعضاء الاتحاد من خلال مواصلة تنفيذ البرامج المشتركة المدرجة ضمن توصيات الاجتماعات السابقة، مما عزز جهود الاتحاد لتحقيق الأهداف والغايات التي تسهم في الارتقاء بمستوى التعاون بين الوكالات أعضاء فانا.

ولفت إلى أن ذلك انعكس إيجابيًا على محتوى الموقع الالكتروني لاتحاد وكالات الأنباء العربية عبر الموضوعات التي تلامس التطلعات الإعلامية، تحقيقاً للتكامل والتعاون المشترك في إبراز مختلف الجهود التنموية في الدول الأعضاء بالاتحاد.

وأكد دعم سلطنة عُمان، ممثلة بوزارة الإعلام، للارتقاء باتحاد وكالات الأنباء العربية.

وناقش المشاركون في المؤتمر الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بعمل الاتحاد مهنيًا وتنظيميًا، إلى جانب سُبل تطوير الأداء الإعلامي للوكالات الأعضاء ونشاط الاتحاد خلال الفترة المقبلة.