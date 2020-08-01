النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الإعلام البحريني يشيد بجهود المملكة في تنظيم الحج رغم الظروف الاستثنائية

قال: نجاحه أثبت قدراتها التنظيمية الهائلة ومثّل تتويجًا لنجاحاتها خلال السنوات الماضية

أشاد وزير الإعلام بمملكة البحرين الأستاذ علي بن محمد الرميحي، بالنجاح الكبير للمملكة العربية السعودية ودورها في التنظيم لإقامة مناسك الحج لهذا العام، رغم التحديات والظروف الاستثنائية المرتبطة بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأعرب عن تقديره واعتزازه والعالم الإسلامي أجمع بجهود المملكة وقيادتها الحكيمة -أيدها الله- في توفير الرعاية الكريمة للحجاج والمعتمرين والزائرين للحرمين الشريفين منذ تأسيسها على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وتميزها هذا العام في تقديم قصة نجاح جديدة وصورة حضارية مشرفة من التنظيم المثالي لموسم الحج في أجواء صحية آمنة، وأداء الحجاج مناسكهم في مختلف البقاع والمشاعر المقدسة بسهولة وطمأنينة وسلام.
وقال في تصريح له: "نتوجه بالشكر والتقدير إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين وجميع الطواقم الأمنية والصحية على جهودهم المخلصة وحرصهم على استمرار أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وتيسير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، باتباع الإجراءات الاحترازية والمعايير الصحية العالمية، تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، وضمان أمنها وسلامتها، ووقايتها من مخاطر تفشي الوباء".
وأضاف: إن نجاح موسم الحج رغم التحديات والصعوبات أثبت القدرات التنظيمية الهائلة للمملكة، ومثّل تتويجًا لنجاحاتها خلال السنوات الماضية في إقامة منظومة عصرية متكاملة من الخدمات والتسهيلات الإدارية واللوجستية، وتواصل مشروعاتها العمرانية لتوسعة الحرمين الشريفين، وتطوير مرافق البنية التحتية وخدمات الرعاية الصحية والعلاجية، وسط جاهزيتها لاستيعاب حجاج بيت الله الحرام.
وأكد الرميحي أن جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وإعلاء قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والسلام وأياديها البيضاء تبقى راسخة في وجدان الأمتين العربية والإسلامية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الإعلام البحريني يشيد بجهود المملكة في تنظيم الحج رغم الظروف الاستثنائية
سبق

أشاد وزير الإعلام بمملكة البحرين الأستاذ علي بن محمد الرميحي، بالنجاح الكبير للمملكة العربية السعودية ودورها في التنظيم لإقامة مناسك الحج لهذا العام، رغم التحديات والظروف الاستثنائية المرتبطة بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأعرب عن تقديره واعتزازه والعالم الإسلامي أجمع بجهود المملكة وقيادتها الحكيمة -أيدها الله- في توفير الرعاية الكريمة للحجاج والمعتمرين والزائرين للحرمين الشريفين منذ تأسيسها على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وتميزها هذا العام في تقديم قصة نجاح جديدة وصورة حضارية مشرفة من التنظيم المثالي لموسم الحج في أجواء صحية آمنة، وأداء الحجاج مناسكهم في مختلف البقاع والمشاعر المقدسة بسهولة وطمأنينة وسلام.
وقال في تصريح له: "نتوجه بالشكر والتقدير إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين وجميع الطواقم الأمنية والصحية على جهودهم المخلصة وحرصهم على استمرار أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وتيسير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، باتباع الإجراءات الاحترازية والمعايير الصحية العالمية، تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، وضمان أمنها وسلامتها، ووقايتها من مخاطر تفشي الوباء".
وأضاف: إن نجاح موسم الحج رغم التحديات والصعوبات أثبت القدرات التنظيمية الهائلة للمملكة، ومثّل تتويجًا لنجاحاتها خلال السنوات الماضية في إقامة منظومة عصرية متكاملة من الخدمات والتسهيلات الإدارية واللوجستية، وتواصل مشروعاتها العمرانية لتوسعة الحرمين الشريفين، وتطوير مرافق البنية التحتية وخدمات الرعاية الصحية والعلاجية، وسط جاهزيتها لاستيعاب حجاج بيت الله الحرام.
وأكد الرميحي أن جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وإعلاء قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والسلام وأياديها البيضاء تبقى راسخة في وجدان الأمتين العربية والإسلامية.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
02:10 PM

وزير الإعلام البحريني يشيد بجهود المملكة في تنظيم الحج رغم الظروف الاستثنائية

قال: نجاحه أثبت قدراتها التنظيمية الهائلة ومثّل تتويجًا لنجاحاتها خلال السنوات الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
72

أشاد وزير الإعلام بمملكة البحرين الأستاذ علي بن محمد الرميحي، بالنجاح الكبير للمملكة العربية السعودية ودورها في التنظيم لإقامة مناسك الحج لهذا العام، رغم التحديات والظروف الاستثنائية المرتبطة بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأعرب عن تقديره واعتزازه والعالم الإسلامي أجمع بجهود المملكة وقيادتها الحكيمة -أيدها الله- في توفير الرعاية الكريمة للحجاج والمعتمرين والزائرين للحرمين الشريفين منذ تأسيسها على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وتميزها هذا العام في تقديم قصة نجاح جديدة وصورة حضارية مشرفة من التنظيم المثالي لموسم الحج في أجواء صحية آمنة، وأداء الحجاج مناسكهم في مختلف البقاع والمشاعر المقدسة بسهولة وطمأنينة وسلام.
وقال في تصريح له: "نتوجه بالشكر والتقدير إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين وجميع الطواقم الأمنية والصحية على جهودهم المخلصة وحرصهم على استمرار أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وتيسير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، باتباع الإجراءات الاحترازية والمعايير الصحية العالمية، تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، وضمان أمنها وسلامتها، ووقايتها من مخاطر تفشي الوباء".
وأضاف: إن نجاح موسم الحج رغم التحديات والصعوبات أثبت القدرات التنظيمية الهائلة للمملكة، ومثّل تتويجًا لنجاحاتها خلال السنوات الماضية في إقامة منظومة عصرية متكاملة من الخدمات والتسهيلات الإدارية واللوجستية، وتواصل مشروعاتها العمرانية لتوسعة الحرمين الشريفين، وتطوير مرافق البنية التحتية وخدمات الرعاية الصحية والعلاجية، وسط جاهزيتها لاستيعاب حجاج بيت الله الحرام.
وأكد الرميحي أن جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وإعلاء قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والسلام وأياديها البيضاء تبقى راسخة في وجدان الأمتين العربية والإسلامية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,591
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,108
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,796
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,326

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة