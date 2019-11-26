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آل الشيخ يعلن إقامة حفل اعتزال للاعب طارق التائب

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عبر برنامج الديوانية في القنوات الرياضية السعودية إقامة حفل اعتزال لنجم ⁧‫الهلال⁩ السابق الليبي "طارق التائب".

وسيجمع حفل الاعتزال فريق الهلال السعودي بنظيره الأهلي المصري.

يُذكر أن الهلال والذي سبق أن مثله التائب يعيش أفراح تحقيقه اللقب الآسيوي أمس الأول من الأراضي اليابانية.

رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ حفل اعتزال طارق التائب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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آل الشيخ يعلن إقامة حفل اعتزال للاعب طارق التائب
سبق

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عبر برنامج الديوانية في القنوات الرياضية السعودية إقامة حفل اعتزال لنجم ⁧‫الهلال⁩ السابق الليبي "طارق التائب".

وسيجمع حفل الاعتزال فريق الهلال السعودي بنظيره الأهلي المصري.

يُذكر أن الهلال والذي سبق أن مثله التائب يعيش أفراح تحقيقه اللقب الآسيوي أمس الأول من الأراضي اليابانية.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
01:32 AM

آل الشيخ يعلن إقامة حفل اعتزال للاعب طارق التائب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عبر برنامج الديوانية في القنوات الرياضية السعودية إقامة حفل اعتزال لنجم ⁧‫الهلال⁩ السابق الليبي "طارق التائب".

وسيجمع حفل الاعتزال فريق الهلال السعودي بنظيره الأهلي المصري.

يُذكر أن الهلال والذي سبق أن مثله التائب يعيش أفراح تحقيقه اللقب الآسيوي أمس الأول من الأراضي اليابانية.

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