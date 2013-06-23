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وزير الشؤون الإسلامية يدشن حملة "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة"

وجّه بإقامة فعالياتها في جميع فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالوزارة في الرياض اليوم، حملة "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة" ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية للتبرع بالدم التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع تجمع الرياض الصحي الأول بوزارة الصحة.

وأوضح أن هذه الحملة تأتي لدعم المحتاجين للتبرع بالدم، وتأسيس ثقافة التبرع، موجهًا بإقامة الحملة في جميع فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة.
وجاءت هذه الحملة في إطار حرص الوزارة على الأعمال الإنسانية بالتعاون مع المستشفيات الحكومية والمدن الطبية.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الشؤون الإسلامية يدشن حملة "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة"
سبق

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالوزارة في الرياض اليوم، حملة "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة" ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية للتبرع بالدم التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع تجمع الرياض الصحي الأول بوزارة الصحة.

وأوضح أن هذه الحملة تأتي لدعم المحتاجين للتبرع بالدم، وتأسيس ثقافة التبرع، موجهًا بإقامة الحملة في جميع فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة.
وجاءت هذه الحملة في إطار حرص الوزارة على الأعمال الإنسانية بالتعاون مع المستشفيات الحكومية والمدن الطبية.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
04:00 PM

وزير الشؤون الإسلامية يدشن حملة "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة"

وجّه بإقامة فعالياتها في جميع فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,908

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالوزارة في الرياض اليوم، حملة "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة" ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية للتبرع بالدم التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع تجمع الرياض الصحي الأول بوزارة الصحة.

وأوضح أن هذه الحملة تأتي لدعم المحتاجين للتبرع بالدم، وتأسيس ثقافة التبرع، موجهًا بإقامة الحملة في جميع فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة.
وجاءت هذه الحملة في إطار حرص الوزارة على الأعمال الإنسانية بالتعاون مع المستشفيات الحكومية والمدن الطبية.

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