وزير الشؤون الإسلامية يدشن حملة "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة"

وجّه بإقامة فعالياتها في جميع فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالوزارة في الرياض اليوم، حملة "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة" ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية للتبرع بالدم التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع تجمع الرياض الصحي الأول بوزارة الصحة.

وأوضح أن هذه الحملة تأتي لدعم المحتاجين للتبرع بالدم، وتأسيس ثقافة التبرع، موجهًا بإقامة الحملة في جميع فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة.

وجاءت هذه الحملة في إطار حرص الوزارة على الأعمال الإنسانية بالتعاون مع المستشفيات الحكومية والمدن الطبية.