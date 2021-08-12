النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تجمع الرياض الصحي الأول يطلق عدة مبادرات في الرعاية الصحية

خلال النصف الأول من 2021 لتسهيل وصول المستفيد إلى الخدمة

أطلق تجمع الرياض الصحي الأول، عدة مبادرات في مسارات الرعاية الصحية، خلال النصف الأول من العام 2021؛ تعمل على تسهيل وصول المستفيد إلى الخدمة الصحية.

تضمنت المبادرات قسم الطوارئ، والتي ساهمت بتوزيع الحالات بين أقسامه في منشآت التجمع؛ بهدف تقديم الخدمات الطبية بناءً على نتائج الفرز، ليتلقى المريض الخدمة المناسبة في الوقت والمكان المناسب، مما ساهم في تقليل وقت انتظار المرضى إلى أقل من أربع ساعات بأقسام الطوارئ.

وتم استحداث وحدة CTU بقسم الباطنة في مدينة الملك سعود الطبية، والتي تعمل على زيادة نسبة خروج المرضى نهاية الأسبوع، حيث ساهمت الوحدة في تقليل مدة بقاء المريض في المستشفى.

وتم ربط الخدمات الخاصة بقسمي العظام في مستشفى الملك سلمان ومدينة الملك سعود الطبية، حيث أسهم ذلك في زيادة إجراء عمليات كسور العظام المضاعفة، وتقليص قوائم انتظار العمليات.

وتم تفعيل خدمة الطب الاتصالي بمدينة الملك سعود الطبية، وربط أقسام العناية المركزة بنطاق القويعية به؛ مما أسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لمرضى العناية المركزة من قبل استشاريين متخصصين، وذلك عن طريق معاينتهم ومتابعة حالاتهم عن بعد.

وإضافة إلى ذلك تم استحداث خدمة الاستكشاف والحماية المبكرة لأمراض الكلى المزمنة في مركز صحي المربع، حيث تم خدمة أكثر من 400 مريض.

وأوضح مدير إدارة المسارات الصحية بالتجمع، عبدالعزيز بن محمد الشهري، أن مسارات الرعاية الصحية أسهمت -ولله الحمد- بتوحيد منظومة الرعاية الصحية لتقديم الخدمات الطبية الشاملة بجودة عالية لجميع أفراد المجتمع، كما تُسهم في تمكين وصول المستفيد للرعاية الصحية بكل يُسر وسهولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تجمع الرياض الصحي الأول يطلق عدة مبادرات في الرعاية الصحية
سبق

أطلق تجمع الرياض الصحي الأول، عدة مبادرات في مسارات الرعاية الصحية، خلال النصف الأول من العام 2021؛ تعمل على تسهيل وصول المستفيد إلى الخدمة الصحية.

تضمنت المبادرات قسم الطوارئ، والتي ساهمت بتوزيع الحالات بين أقسامه في منشآت التجمع؛ بهدف تقديم الخدمات الطبية بناءً على نتائج الفرز، ليتلقى المريض الخدمة المناسبة في الوقت والمكان المناسب، مما ساهم في تقليل وقت انتظار المرضى إلى أقل من أربع ساعات بأقسام الطوارئ.

وتم استحداث وحدة CTU بقسم الباطنة في مدينة الملك سعود الطبية، والتي تعمل على زيادة نسبة خروج المرضى نهاية الأسبوع، حيث ساهمت الوحدة في تقليل مدة بقاء المريض في المستشفى.

وتم ربط الخدمات الخاصة بقسمي العظام في مستشفى الملك سلمان ومدينة الملك سعود الطبية، حيث أسهم ذلك في زيادة إجراء عمليات كسور العظام المضاعفة، وتقليص قوائم انتظار العمليات.

وتم تفعيل خدمة الطب الاتصالي بمدينة الملك سعود الطبية، وربط أقسام العناية المركزة بنطاق القويعية به؛ مما أسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لمرضى العناية المركزة من قبل استشاريين متخصصين، وذلك عن طريق معاينتهم ومتابعة حالاتهم عن بعد.

وإضافة إلى ذلك تم استحداث خدمة الاستكشاف والحماية المبكرة لأمراض الكلى المزمنة في مركز صحي المربع، حيث تم خدمة أكثر من 400 مريض.

وأوضح مدير إدارة المسارات الصحية بالتجمع، عبدالعزيز بن محمد الشهري، أن مسارات الرعاية الصحية أسهمت -ولله الحمد- بتوحيد منظومة الرعاية الصحية لتقديم الخدمات الطبية الشاملة بجودة عالية لجميع أفراد المجتمع، كما تُسهم في تمكين وصول المستفيد للرعاية الصحية بكل يُسر وسهولة.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
02:40 PM

تجمع الرياض الصحي الأول يطلق عدة مبادرات في الرعاية الصحية

خلال النصف الأول من 2021 لتسهيل وصول المستفيد إلى الخدمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
924

أطلق تجمع الرياض الصحي الأول، عدة مبادرات في مسارات الرعاية الصحية، خلال النصف الأول من العام 2021؛ تعمل على تسهيل وصول المستفيد إلى الخدمة الصحية.

تضمنت المبادرات قسم الطوارئ، والتي ساهمت بتوزيع الحالات بين أقسامه في منشآت التجمع؛ بهدف تقديم الخدمات الطبية بناءً على نتائج الفرز، ليتلقى المريض الخدمة المناسبة في الوقت والمكان المناسب، مما ساهم في تقليل وقت انتظار المرضى إلى أقل من أربع ساعات بأقسام الطوارئ.

وتم استحداث وحدة CTU بقسم الباطنة في مدينة الملك سعود الطبية، والتي تعمل على زيادة نسبة خروج المرضى نهاية الأسبوع، حيث ساهمت الوحدة في تقليل مدة بقاء المريض في المستشفى.

وتم ربط الخدمات الخاصة بقسمي العظام في مستشفى الملك سلمان ومدينة الملك سعود الطبية، حيث أسهم ذلك في زيادة إجراء عمليات كسور العظام المضاعفة، وتقليص قوائم انتظار العمليات.

وتم تفعيل خدمة الطب الاتصالي بمدينة الملك سعود الطبية، وربط أقسام العناية المركزة بنطاق القويعية به؛ مما أسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لمرضى العناية المركزة من قبل استشاريين متخصصين، وذلك عن طريق معاينتهم ومتابعة حالاتهم عن بعد.

وإضافة إلى ذلك تم استحداث خدمة الاستكشاف والحماية المبكرة لأمراض الكلى المزمنة في مركز صحي المربع، حيث تم خدمة أكثر من 400 مريض.

وأوضح مدير إدارة المسارات الصحية بالتجمع، عبدالعزيز بن محمد الشهري، أن مسارات الرعاية الصحية أسهمت -ولله الحمد- بتوحيد منظومة الرعاية الصحية لتقديم الخدمات الطبية الشاملة بجودة عالية لجميع أفراد المجتمع، كما تُسهم في تمكين وصول المستفيد للرعاية الصحية بكل يُسر وسهولة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,673
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,332
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,612
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,314

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة