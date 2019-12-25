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"الإخبارية" تبث فيديو لمواجهة أمنية ومقتل إرهابيين بـ"عنود الدمام"

صورتان لتعرّض مركبة لأعيرة نارية خلال العملية

بثت قناة "الإخبارية" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، مقطع فيديو يوثق مواجهة أمنية قُتِل خلالها إرهابيان اثنان في حي العنود، كما عرضت صورتين لتعرض مركبة لأعيرة نارية خلال العملية الأمنية.

وقد أسفرت المواجهة الأمنية عن قتل مطلوبين ظهر اليوم، بحي العنود بالدمام، ولم تكشف هوية المطلوبين اللذين قتِلا بعد تبادل لإطلاق نار مع قوات الأمن.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن المطلوبين تحصّنا في منزل أحد المواطنين بحي العنود بالدمام، وتمكّنت الأجهزة من القضاء عليه بعد عملية إطلاق نار، فيما لم يصب أحد المواطنين أو المارة بأذى.

وقد تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر من خلالها أصوات الطلاق النار بين رجال الأمن والمطلوبين أمنياً، كما أظهرت مقاطع الفيديو الوجود الأمني الكثيف لرجال الأمن في حي العنود بالدمام لحفظ سلامة المواطنين وتحييد خطر المطلوبين.

ومن المتوقع أن يصدر بيان إعلامي عن الأجهزة الأمنية تكشف فيه تفاصيل العملية.

حي العنود العملية الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإخبارية" تبث فيديو لمواجهة أمنية ومقتل إرهابيين بـ"عنود الدمام"
سبق

بثت قناة "الإخبارية" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، مقطع فيديو يوثق مواجهة أمنية قُتِل خلالها إرهابيان اثنان في حي العنود، كما عرضت صورتين لتعرض مركبة لأعيرة نارية خلال العملية الأمنية.

وقد أسفرت المواجهة الأمنية عن قتل مطلوبين ظهر اليوم، بحي العنود بالدمام، ولم تكشف هوية المطلوبين اللذين قتِلا بعد تبادل لإطلاق نار مع قوات الأمن.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن المطلوبين تحصّنا في منزل أحد المواطنين بحي العنود بالدمام، وتمكّنت الأجهزة من القضاء عليه بعد عملية إطلاق نار، فيما لم يصب أحد المواطنين أو المارة بأذى.

وقد تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر من خلالها أصوات الطلاق النار بين رجال الأمن والمطلوبين أمنياً، كما أظهرت مقاطع الفيديو الوجود الأمني الكثيف لرجال الأمن في حي العنود بالدمام لحفظ سلامة المواطنين وتحييد خطر المطلوبين.

ومن المتوقع أن يصدر بيان إعلامي عن الأجهزة الأمنية تكشف فيه تفاصيل العملية.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
05:51 PM

"الإخبارية" تبث فيديو لمواجهة أمنية ومقتل إرهابيين بـ"عنود الدمام"

صورتان لتعرّض مركبة لأعيرة نارية خلال العملية

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هادي العصيمي - الدمام
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2,631

بثت قناة "الإخبارية" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، مقطع فيديو يوثق مواجهة أمنية قُتِل خلالها إرهابيان اثنان في حي العنود، كما عرضت صورتين لتعرض مركبة لأعيرة نارية خلال العملية الأمنية.

وقد أسفرت المواجهة الأمنية عن قتل مطلوبين ظهر اليوم، بحي العنود بالدمام، ولم تكشف هوية المطلوبين اللذين قتِلا بعد تبادل لإطلاق نار مع قوات الأمن.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن المطلوبين تحصّنا في منزل أحد المواطنين بحي العنود بالدمام، وتمكّنت الأجهزة من القضاء عليه بعد عملية إطلاق نار، فيما لم يصب أحد المواطنين أو المارة بأذى.

وقد تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر من خلالها أصوات الطلاق النار بين رجال الأمن والمطلوبين أمنياً، كما أظهرت مقاطع الفيديو الوجود الأمني الكثيف لرجال الأمن في حي العنود بالدمام لحفظ سلامة المواطنين وتحييد خطر المطلوبين.

ومن المتوقع أن يصدر بيان إعلامي عن الأجهزة الأمنية تكشف فيه تفاصيل العملية.

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