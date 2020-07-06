النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المتاح لا يفي.. مطالبات للجامعة الإلكترونية بزيادة تخصصات البكالوريوس

مناشدات طلابية بفتح أقسام "الفرنسية والإنجليزية والصينية" والقانون وغيرها

جدد طلاب وطالبات منطقة جازان، المطالبات للجامعة السعودية الإلكترونية بزيادة عدد التخصصات لدراسة البكالوريوس؛ نظرًا لكون التخصصات المتاحة حاليًا لا تفي بتطلعاتهم ولا احتياجات السوق.

تفصيلاً، ناشد طلاب منطقة جازان، وزارة التعليم والجامعة السعودية الإلكترونية، إتاحة مزيد من التخصصات لمرحلة البكالوريوس في منطقة جازان؛ حيث إنه وفق الإعلانات، فإن التخصصات المتاحة في كلية الحاسب وإدارة الأعمال.

وأشار الطلاب إلى أهمية فتح أقسام اللغات الفرنسية والإنجليزية والصينية والقانون والمحاسبة والإعلام الرقمي وتخصصات الصحة العامة والمالية والتجارة الإلكترونية، على اعتبار انها تخصصات يحتاج إليها السوق والمجتمع.

جازان الجامعة السعودية الإلكترونية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المتاح لا يفي.. مطالبات للجامعة الإلكترونية بزيادة تخصصات البكالوريوس
سبق

جدد طلاب وطالبات منطقة جازان، المطالبات للجامعة السعودية الإلكترونية بزيادة عدد التخصصات لدراسة البكالوريوس؛ نظرًا لكون التخصصات المتاحة حاليًا لا تفي بتطلعاتهم ولا احتياجات السوق.

تفصيلاً، ناشد طلاب منطقة جازان، وزارة التعليم والجامعة السعودية الإلكترونية، إتاحة مزيد من التخصصات لمرحلة البكالوريوس في منطقة جازان؛ حيث إنه وفق الإعلانات، فإن التخصصات المتاحة في كلية الحاسب وإدارة الأعمال.

وأشار الطلاب إلى أهمية فتح أقسام اللغات الفرنسية والإنجليزية والصينية والقانون والمحاسبة والإعلام الرقمي وتخصصات الصحة العامة والمالية والتجارة الإلكترونية، على اعتبار انها تخصصات يحتاج إليها السوق والمجتمع.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
01:06 PM

المتاح لا يفي.. مطالبات للجامعة الإلكترونية بزيادة تخصصات البكالوريوس

مناشدات طلابية بفتح أقسام "الفرنسية والإنجليزية والصينية" والقانون وغيرها

A A A
محمد المواسي - جازان
0
590

جدد طلاب وطالبات منطقة جازان، المطالبات للجامعة السعودية الإلكترونية بزيادة عدد التخصصات لدراسة البكالوريوس؛ نظرًا لكون التخصصات المتاحة حاليًا لا تفي بتطلعاتهم ولا احتياجات السوق.

تفصيلاً، ناشد طلاب منطقة جازان، وزارة التعليم والجامعة السعودية الإلكترونية، إتاحة مزيد من التخصصات لمرحلة البكالوريوس في منطقة جازان؛ حيث إنه وفق الإعلانات، فإن التخصصات المتاحة في كلية الحاسب وإدارة الأعمال.

وأشار الطلاب إلى أهمية فتح أقسام اللغات الفرنسية والإنجليزية والصينية والقانون والمحاسبة والإعلام الرقمي وتخصصات الصحة العامة والمالية والتجارة الإلكترونية، على اعتبار انها تخصصات يحتاج إليها السوق والمجتمع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,609
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,801
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,579
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,827

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة