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ولي العهد ووزير خارجية اليونان يستعرضان العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك

ناقشا السبل الكفيلة بتطويرها.. بحثا الأوضاع الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة بشأنها

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بجدة اليوم، مع وزير الخارجية اليوناني نيكولاوس ديندياس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة واليونان، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره، إلى جانب بحث الأوضاع الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاجتماع: الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، فيما حضر من الجانب اليوناني وزير الدفاع نيكولاوس باناجيوتوبولوس، والسفير لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس.

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ولي العهد ووزير خارجية اليونان يستعرضان العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك
سبق

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بجدة اليوم، مع وزير الخارجية اليوناني نيكولاوس ديندياس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة واليونان، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره، إلى جانب بحث الأوضاع الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاجتماع: الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، فيما حضر من الجانب اليوناني وزير الدفاع نيكولاوس باناجيوتوبولوس، والسفير لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
09:03 PM

ولي العهد ووزير خارجية اليونان يستعرضان العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك

ناقشا السبل الكفيلة بتطويرها.. بحثا الأوضاع الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة بشأنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بجدة اليوم، مع وزير الخارجية اليوناني نيكولاوس ديندياس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة واليونان، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره، إلى جانب بحث الأوضاع الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاجتماع: الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، فيما حضر من الجانب اليوناني وزير الدفاع نيكولاوس باناجيوتوبولوس، والسفير لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس.

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