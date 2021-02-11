النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 364 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 274 خلال الـ24 ساعة الماضية

تشمل مطاراً و14 فندقاً ومرافق ترفيهية.. متى تكتمل المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر؟

أحد أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم

أطلق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرؤية التصميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر. وكشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، التصاميم التي صممتها الشركة البريطانية "فوستر وشركاه" ليتماهى مع البيئة الطبيعية البكر للجزيرة الرئيسية.

ويُعد مشروع البحر الأحمر، مشروع السياحة الفاخرة الأكثر طموحاً في العالم على مساحة 28 ألف كم2، حيث يضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر، بالإضافة إلى طبيعة خلابة، وجبال وأخاديد، وبراكين خامدة، وصحراء، وسيوفر مجموعة من التجارب الحصرية والفريدة للسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم.

يتميز المشروع العملاق بموقعه الاستراتيجي في قلب العالم، والذي سيُمكن 250 مليون شخص من الوصول إليه بسهولة عن طريق مطار خاص بالوجهة في غضون ثلاث ساعات من الطيران أو أقل. كما تعتبر الوجهة مثالية للسياحة على مدار العام لما تتمتع به منطقة المشروع من مناخ معتدل، حيث يصل متوسط درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية في فصل الصيف.

الجدول الزمني

سيتم تطوير مشروع البحر الأحمر على مرحلتين رئيسيتين، وقد بدأت أولى المراحل بالفعل منذ عام 2017م، وتمتد حتى عام 2022م. أما المرحلة الثانية فتمتد من عام 2022م إلى عام 2035م.

ومن المنتظر أن يتم استقبال الزوار والسائحين في الوجهة في الربع الرابع من عام 2022، وستكتمل المرحلة الأولى في 2023م، وستتضمن 14 فندقاً فخماً، توفر 3000 غرفة فندقية على خمس جزر، ومنتجعين في المنطقة الجبلية والصحراوية.

كما ستشمل المرحلة الأولى أيضاً تشييد مراسٍ لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطار مخصص للوجهة، بالإضافة إلى تأمين الخدمات اللوجيستية، والبنية التحتية للخدمات العامة، ومراكز خدمات النقل الجوي والبحري في المشروع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تشمل مطاراً و14 فندقاً ومرافق ترفيهية.. متى تكتمل المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر؟
سبق

أطلق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرؤية التصميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر. وكشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، التصاميم التي صممتها الشركة البريطانية "فوستر وشركاه" ليتماهى مع البيئة الطبيعية البكر للجزيرة الرئيسية.

ويُعد مشروع البحر الأحمر، مشروع السياحة الفاخرة الأكثر طموحاً في العالم على مساحة 28 ألف كم2، حيث يضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر، بالإضافة إلى طبيعة خلابة، وجبال وأخاديد، وبراكين خامدة، وصحراء، وسيوفر مجموعة من التجارب الحصرية والفريدة للسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم.

يتميز المشروع العملاق بموقعه الاستراتيجي في قلب العالم، والذي سيُمكن 250 مليون شخص من الوصول إليه بسهولة عن طريق مطار خاص بالوجهة في غضون ثلاث ساعات من الطيران أو أقل. كما تعتبر الوجهة مثالية للسياحة على مدار العام لما تتمتع به منطقة المشروع من مناخ معتدل، حيث يصل متوسط درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية في فصل الصيف.

الجدول الزمني

سيتم تطوير مشروع البحر الأحمر على مرحلتين رئيسيتين، وقد بدأت أولى المراحل بالفعل منذ عام 2017م، وتمتد حتى عام 2022م. أما المرحلة الثانية فتمتد من عام 2022م إلى عام 2035م.

ومن المنتظر أن يتم استقبال الزوار والسائحين في الوجهة في الربع الرابع من عام 2022، وستكتمل المرحلة الأولى في 2023م، وستتضمن 14 فندقاً فخماً، توفر 3000 غرفة فندقية على خمس جزر، ومنتجعين في المنطقة الجبلية والصحراوية.

كما ستشمل المرحلة الأولى أيضاً تشييد مراسٍ لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطار مخصص للوجهة، بالإضافة إلى تأمين الخدمات اللوجيستية، والبنية التحتية للخدمات العامة، ومراكز خدمات النقل الجوي والبحري في المشروع.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
02:02 PM

تشمل مطاراً و14 فندقاً ومرافق ترفيهية.. متى تكتمل المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر؟

أحد أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم

A A A
ياسر نجدي - الرياض
2
3,901

أطلق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرؤية التصميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر. وكشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، التصاميم التي صممتها الشركة البريطانية "فوستر وشركاه" ليتماهى مع البيئة الطبيعية البكر للجزيرة الرئيسية.

ويُعد مشروع البحر الأحمر، مشروع السياحة الفاخرة الأكثر طموحاً في العالم على مساحة 28 ألف كم2، حيث يضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر، بالإضافة إلى طبيعة خلابة، وجبال وأخاديد، وبراكين خامدة، وصحراء، وسيوفر مجموعة من التجارب الحصرية والفريدة للسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم.

يتميز المشروع العملاق بموقعه الاستراتيجي في قلب العالم، والذي سيُمكن 250 مليون شخص من الوصول إليه بسهولة عن طريق مطار خاص بالوجهة في غضون ثلاث ساعات من الطيران أو أقل. كما تعتبر الوجهة مثالية للسياحة على مدار العام لما تتمتع به منطقة المشروع من مناخ معتدل، حيث يصل متوسط درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية في فصل الصيف.

الجدول الزمني

سيتم تطوير مشروع البحر الأحمر على مرحلتين رئيسيتين، وقد بدأت أولى المراحل بالفعل منذ عام 2017م، وتمتد حتى عام 2022م. أما المرحلة الثانية فتمتد من عام 2022م إلى عام 2035م.

ومن المنتظر أن يتم استقبال الزوار والسائحين في الوجهة في الربع الرابع من عام 2022، وستكتمل المرحلة الأولى في 2023م، وستتضمن 14 فندقاً فخماً، توفر 3000 غرفة فندقية على خمس جزر، ومنتجعين في المنطقة الجبلية والصحراوية.

كما ستشمل المرحلة الأولى أيضاً تشييد مراسٍ لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطار مخصص للوجهة، بالإضافة إلى تأمين الخدمات اللوجيستية، والبنية التحتية للخدمات العامة، ومراكز خدمات النقل الجوي والبحري في المشروع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,022
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,458
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,683
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,408

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة