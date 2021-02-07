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شرطة تبوك تكثف وجودها الميداني لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"

تواصل شرطة منطقة تبوك جولاتها الميدانية اليومية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مخالفة عدم الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي ، وعدم لبس الكمامة، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشملت الجولة الميدانية جميع المواقع التي تقع تحت اختصاصها، ومساندة الجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص بهدف التأكد من التزام تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة، ووضع لوحات تنبيهية توضح بأن المكان مراقب بالكاميرات، للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الصحية، بضبط المخالفا في حق غير الملتزمين.

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شرطة تبوك تكثف وجودها الميداني لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
سبق

تواصل شرطة منطقة تبوك جولاتها الميدانية اليومية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مخالفة عدم الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي ، وعدم لبس الكمامة، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشملت الجولة الميدانية جميع المواقع التي تقع تحت اختصاصها، ومساندة الجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص بهدف التأكد من التزام تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة، ووضع لوحات تنبيهية توضح بأن المكان مراقب بالكاميرات، للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الصحية، بضبط المخالفا في حق غير الملتزمين.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
05:23 PM

شرطة تبوك تكثف وجودها الميداني لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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تواصل شرطة منطقة تبوك جولاتها الميدانية اليومية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مخالفة عدم الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي ، وعدم لبس الكمامة، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشملت الجولة الميدانية جميع المواقع التي تقع تحت اختصاصها، ومساندة الجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص بهدف التأكد من التزام تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة، ووضع لوحات تنبيهية توضح بأن المكان مراقب بالكاميرات، للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الصحية، بضبط المخالفا في حق غير الملتزمين.

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