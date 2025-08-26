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الإمارات تدين استهداف جازان بصواريخ باليستية: نساند كل ما تتخذه المملكة من إجراءات

قالت: استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استنكارها وإدانتها محاولات الميليشيات الحوثية استهداف مدينة جازان في المملكة العربية السعودية بـ 6 صواريخ باليستية.

وجدّدت دولة الإمارات -في بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي- اليوم، تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضدّ المدنيين ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء في المملكة وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة الإرهاب.

وأشار البيان، إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي على الدولة في اليمن ويؤكّد ضرورة استمرار التصدّي له لضمان أمن المنطقة واستقرارها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإمارات تدين استهداف جازان بصواريخ باليستية: نساند كل ما تتخذه المملكة من إجراءات
سبق

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استنكارها وإدانتها محاولات الميليشيات الحوثية استهداف مدينة جازان في المملكة العربية السعودية بـ 6 صواريخ باليستية.

وجدّدت دولة الإمارات -في بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي- اليوم، تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضدّ المدنيين ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء في المملكة وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة الإرهاب.

وأشار البيان، إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي على الدولة في اليمن ويؤكّد ضرورة استمرار التصدّي له لضمان أمن المنطقة واستقرارها.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
10:22 AM

الإمارات تدين استهداف جازان بصواريخ باليستية: نساند كل ما تتخذه المملكة من إجراءات

قالت: استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استنكارها وإدانتها محاولات الميليشيات الحوثية استهداف مدينة جازان في المملكة العربية السعودية بـ 6 صواريخ باليستية.

وجدّدت دولة الإمارات -في بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي- اليوم، تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضدّ المدنيين ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء في المملكة وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة الإرهاب.

وأشار البيان، إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي على الدولة في اليمن ويؤكّد ضرورة استمرار التصدّي له لضمان أمن المنطقة واستقرارها.

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