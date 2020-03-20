مصادر "سبق": "الصحة" تعلِّق الخدمات العلاجية الروتينية في "الأسنان والجلدية"

في القطاع الصحي الخاص.. وتوجِّه باحتياطات عدة لضمان سلامة المرضى

قالت مصادر لـ"سبق" إن وزارة الصحة وجَّهت تعميمًا بتعليق الخدمات العلاجية الروتينية في عيادات الأسنان عدا الحالات الطارئة، وعيادات الجلدية والتجميل؛ وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والعمل على تقليل التجمعات في الظروف الراهنة التي تعيشها المنطقة والعالم، والمتعلقة به.

وتضمَّن التوجيه الحالات المستثناة في طب الأسنان، وهي: الألم الناتج عن انکشاف أو التهاب العصب، أو التهاب اللثة، أو تلوث ما بعد الخلع، والنزيف من الفم الناتج بعد خلع سن، والتورم الناتج عن الخراج الحاد، وإصابات الفم والأسنان، والاشتباه في كسر في الفك أو الوجه، وخلع بالمفصل الصدغي، مع العمل على إعادة جدولة مواعيد المرضي لهذه العيادات.

كما تم توجيه عيادات الجلدية وجراحات التجميل بإيقاف أجهزة العلاج الضوئي في عيادات الجلدية cabinets بجميع المستشفيات والمجمعات الطبية، وإيقاف جميع الإجراءات الجلدية التجميلية (فيلر، تقشير، بوتكس، خيوط، زراعة شعر، حقن میزو غيرها، لیزر بأنواعه، وغيرها من الإجراءات التكميلية)، والجراحات التجميلية غير الضرورية (شفط دهون، رفع وشد وغيرها)، فيما استثنت الجراحات للحالات الطارئة.

كذلك تضمَّن "التعميم" تجميد المواعيد بعيادات الجلدية لفترة أسبوعَيْن على الأقل، ما عدا الحالات الطارئة، والاكتفاء بإعادة صرف الأدوية والاستشارات عبر التواصل الهاتفي للحالات المزمنة والطارئة.

كما دعت "الصحة" لحث العيادات الخاصة والمجمعات الطبية والمستشفيات على إعادة جدولة ما يمكن تأجيله من مواعيد وعملیات وإجراءات، مع التشديد على ضرورة التواصل الفعَّال مع المرضى، والاهتمام التام بسلامتهم، وعدم انقطاع المتابعات الضرورية أو الأدوية والعلاجات المهمة، والاستفادة من التقنيات الحديثة للتواصل.