النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصندوق الصناعي" يوقّع مذكرة تفاهم مع بنك التمويل الفرنسي

بهدف تفعيل سبل الدعم للمنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة

وقَّع صندوق التنمية الصناعية السعودي، مذكرة تفاهم مع بنك الاستثمارات العامة للتمويل الفرنسي (بي بي آي فاينانسمينت)، وهو مملوك جزئياً من بنك الاستثمارات العامة (بي بي آي)، بهدف تفعيل سبل الدعم للمنشآت المتوسطة والصغيرة الصناعية.

وقام بتوقيع الاتفاقية من جانب الصندوق الصناعي الرئيس التنفيذي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، ومن جانب (بي بي آي) الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والتطوير والعلاقات الدولية في (بي بي آي) باسكال لاجارد.

وفي هذا السياق، قال الدكتور المعجل: "سعداء في الصندوق الصناعي بتوقيع هذه الاتفاقية مع شريكنا بنك (بي بي آي) الذي يعـد من أكبر البنوك التنموية التي تهتم بكل ما يتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وستكون لها قيمة مضافة كبيرة لدعم خطط الصندوق في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية، بوصفه المُمكن المالي الرئيس لقطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية في المملكة".

من جهته، أوضح مستشار الرئيس التنفيذي والمسؤول عن المنظمات الدولية عبدالعزيز بن عبدالله الزيد، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الصندوق الصناعي، وبنك بي بي آي، لتقديم المشورة للصندوق الصناعي في كل ما يتعلق بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التبادل المعرفي بين الطرفين بشأن اعتمادات القروض والسياسات والإجراءات الخاصة بكل منهما، فضلاً عن تعزيز فرص التدريب من خلال ورش العمل والمؤتمرات والندوات.

وتعدّ هذه الاتفاقية أول اتفاقية لتطوير الأعمال في الصندوق الصناعي مع بنك تنموي عالمي، وتدعم المذكرة دراسة الصندوق لجدوى الحصول على المساعدة الفنية التي يقدمها بنك بي بي آي الفرنسي في مجال تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرامج دعم الابتكار وغيرها من الجوانب الضرورية للصندوق، مثل تطوير أدوات وسياسة إدارة المخاطر، والحاضنات والمسرعات، وتقييم المشاريع الإبداعية، وتوسيع نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من المجالات.

مما يذكر أن بنك بي بي آي يرأس مجلس إدارة مجموعة مونتريال، وهي مجموعة عالمية تركز على دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتضم مجموعة من البنوك التنموية من بلدان مختلفة، والصندوق الصناعي عضو في هذه المجموعة.

صندوق التنمية الصناعية السعودي

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"الصندوق الصناعي" يوقّع مذكرة تفاهم مع بنك التمويل الفرنسي
سبق

وقَّع صندوق التنمية الصناعية السعودي، مذكرة تفاهم مع بنك الاستثمارات العامة للتمويل الفرنسي (بي بي آي فاينانسمينت)، وهو مملوك جزئياً من بنك الاستثمارات العامة (بي بي آي)، بهدف تفعيل سبل الدعم للمنشآت المتوسطة والصغيرة الصناعية.

وقام بتوقيع الاتفاقية من جانب الصندوق الصناعي الرئيس التنفيذي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، ومن جانب (بي بي آي) الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والتطوير والعلاقات الدولية في (بي بي آي) باسكال لاجارد.

وفي هذا السياق، قال الدكتور المعجل: "سعداء في الصندوق الصناعي بتوقيع هذه الاتفاقية مع شريكنا بنك (بي بي آي) الذي يعـد من أكبر البنوك التنموية التي تهتم بكل ما يتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وستكون لها قيمة مضافة كبيرة لدعم خطط الصندوق في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية، بوصفه المُمكن المالي الرئيس لقطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية في المملكة".

من جهته، أوضح مستشار الرئيس التنفيذي والمسؤول عن المنظمات الدولية عبدالعزيز بن عبدالله الزيد، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الصندوق الصناعي، وبنك بي بي آي، لتقديم المشورة للصندوق الصناعي في كل ما يتعلق بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التبادل المعرفي بين الطرفين بشأن اعتمادات القروض والسياسات والإجراءات الخاصة بكل منهما، فضلاً عن تعزيز فرص التدريب من خلال ورش العمل والمؤتمرات والندوات.

وتعدّ هذه الاتفاقية أول اتفاقية لتطوير الأعمال في الصندوق الصناعي مع بنك تنموي عالمي، وتدعم المذكرة دراسة الصندوق لجدوى الحصول على المساعدة الفنية التي يقدمها بنك بي بي آي الفرنسي في مجال تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرامج دعم الابتكار وغيرها من الجوانب الضرورية للصندوق، مثل تطوير أدوات وسياسة إدارة المخاطر، والحاضنات والمسرعات، وتقييم المشاريع الإبداعية، وتوسيع نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من المجالات.

مما يذكر أن بنك بي بي آي يرأس مجلس إدارة مجموعة مونتريال، وهي مجموعة عالمية تركز على دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتضم مجموعة من البنوك التنموية من بلدان مختلفة، والصندوق الصناعي عضو في هذه المجموعة.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
12:16 PM

"الصندوق الصناعي" يوقّع مذكرة تفاهم مع بنك التمويل الفرنسي

بهدف تفعيل سبل الدعم للمنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
249

وقَّع صندوق التنمية الصناعية السعودي، مذكرة تفاهم مع بنك الاستثمارات العامة للتمويل الفرنسي (بي بي آي فاينانسمينت)، وهو مملوك جزئياً من بنك الاستثمارات العامة (بي بي آي)، بهدف تفعيل سبل الدعم للمنشآت المتوسطة والصغيرة الصناعية.

وقام بتوقيع الاتفاقية من جانب الصندوق الصناعي الرئيس التنفيذي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، ومن جانب (بي بي آي) الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والتطوير والعلاقات الدولية في (بي بي آي) باسكال لاجارد.

وفي هذا السياق، قال الدكتور المعجل: "سعداء في الصندوق الصناعي بتوقيع هذه الاتفاقية مع شريكنا بنك (بي بي آي) الذي يعـد من أكبر البنوك التنموية التي تهتم بكل ما يتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وستكون لها قيمة مضافة كبيرة لدعم خطط الصندوق في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية، بوصفه المُمكن المالي الرئيس لقطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية في المملكة".

من جهته، أوضح مستشار الرئيس التنفيذي والمسؤول عن المنظمات الدولية عبدالعزيز بن عبدالله الزيد، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الصندوق الصناعي، وبنك بي بي آي، لتقديم المشورة للصندوق الصناعي في كل ما يتعلق بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التبادل المعرفي بين الطرفين بشأن اعتمادات القروض والسياسات والإجراءات الخاصة بكل منهما، فضلاً عن تعزيز فرص التدريب من خلال ورش العمل والمؤتمرات والندوات.

وتعدّ هذه الاتفاقية أول اتفاقية لتطوير الأعمال في الصندوق الصناعي مع بنك تنموي عالمي، وتدعم المذكرة دراسة الصندوق لجدوى الحصول على المساعدة الفنية التي يقدمها بنك بي بي آي الفرنسي في مجال تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرامج دعم الابتكار وغيرها من الجوانب الضرورية للصندوق، مثل تطوير أدوات وسياسة إدارة المخاطر، والحاضنات والمسرعات، وتقييم المشاريع الإبداعية، وتوسيع نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من المجالات.

مما يذكر أن بنك بي بي آي يرأس مجلس إدارة مجموعة مونتريال، وهي مجموعة عالمية تركز على دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتضم مجموعة من البنوك التنموية من بلدان مختلفة، والصندوق الصناعي عضو في هذه المجموعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,699
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,633
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,731
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,167

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة