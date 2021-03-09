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"البنتاجون" يوافق على تمديد انتشار الحرس الوطني في مبنى الكابيتول

بناء على طلب شرطة الكونجرس.. ولمدة شهرين إضافيين

وافقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على تمديد انتشار الحرس الوطني في مبنى الكابيتول، وذلك بناء على طلب قدمته شرطة مقر الكونجرس.

وتفصيلاً؛ قدمت شرطة الكونجرس الأسبوع الماضي طلبًا إلى البنتاجون لتمديد بقاء قوات الحرس الوطني المكلفة بحماية الكابيتول في واشنطن لمدة شهرين إضافيين، حسب روسيا اليوم.

ويوجد حاليًا نحو 5200 فرد من قوات الحرس الوطني لحماية الكابيتول، ومن المقرر أن تنتهي المهمة في 12 مارس.

وانتشر 20 ألف شخص من قوات الحرس الوطني الأمريكي بمنطقة الكابيتول في يناير 2021 لأول مرة منذ زمن الحرب الأهلية في الولايات المتحدة، وذلك في تحرك عاجل جرى على خلفية حادث اقتحام الكونغرس يوم 6 يناير من قِبل أنصار للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال اضطرابات أودت بحياة 5 أشخاص.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"البنتاجون" يوافق على تمديد انتشار الحرس الوطني في مبنى الكابيتول
سبق

وافقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على تمديد انتشار الحرس الوطني في مبنى الكابيتول، وذلك بناء على طلب قدمته شرطة مقر الكونجرس.

وتفصيلاً؛ قدمت شرطة الكونجرس الأسبوع الماضي طلبًا إلى البنتاجون لتمديد بقاء قوات الحرس الوطني المكلفة بحماية الكابيتول في واشنطن لمدة شهرين إضافيين، حسب روسيا اليوم.

ويوجد حاليًا نحو 5200 فرد من قوات الحرس الوطني لحماية الكابيتول، ومن المقرر أن تنتهي المهمة في 12 مارس.

وانتشر 20 ألف شخص من قوات الحرس الوطني الأمريكي بمنطقة الكابيتول في يناير 2021 لأول مرة منذ زمن الحرب الأهلية في الولايات المتحدة، وذلك في تحرك عاجل جرى على خلفية حادث اقتحام الكونغرس يوم 6 يناير من قِبل أنصار للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال اضطرابات أودت بحياة 5 أشخاص.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
11:44 PM

"البنتاجون" يوافق على تمديد انتشار الحرس الوطني في مبنى الكابيتول

بناء على طلب شرطة الكونجرس.. ولمدة شهرين إضافيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على تمديد انتشار الحرس الوطني في مبنى الكابيتول، وذلك بناء على طلب قدمته شرطة مقر الكونجرس.

وتفصيلاً؛ قدمت شرطة الكونجرس الأسبوع الماضي طلبًا إلى البنتاجون لتمديد بقاء قوات الحرس الوطني المكلفة بحماية الكابيتول في واشنطن لمدة شهرين إضافيين، حسب روسيا اليوم.

ويوجد حاليًا نحو 5200 فرد من قوات الحرس الوطني لحماية الكابيتول، ومن المقرر أن تنتهي المهمة في 12 مارس.

وانتشر 20 ألف شخص من قوات الحرس الوطني الأمريكي بمنطقة الكابيتول في يناير 2021 لأول مرة منذ زمن الحرب الأهلية في الولايات المتحدة، وذلك في تحرك عاجل جرى على خلفية حادث اقتحام الكونغرس يوم 6 يناير من قِبل أنصار للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال اضطرابات أودت بحياة 5 أشخاص.

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