الاتحاد الأوروبي يشدد لهجته حيال "صفقة القرن": تنفيذها سيثير نزاعات

"بوريل" لفت إلى أنها تخالف المعايير الدولية

حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل، اليوم (الثلاثاء) من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".

ورفض "بوريل" أجزاء من "صفقة القرن"، التي تشمل احتفاظ إسرائيل بمستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة، لافتاً إلى أن مقترحات ترامب تخالف المعايير المتفق عليها دولياً، وفقاً لـ"رويترز".

وقال المسؤول في بيان: "لا يمكن لأي خطوات باتجاه الضم، إذا نُفذت، أن تمر دون منازع"، في تشديد للهجة الاتحاد الأوروبي الرافضة لخطة "ترامب" مقارنة بموقف التكتل عند إعلان الخطة الشهر الماضي.

وترفض حكومات الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة في حرب 1967؛ بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وأعاد "بوريل" اليوم التأكيد على هذا الموقف.