النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلومبيرج" تعلّق على توسط ولي العهد زعماء العالم في صورة "العشرين" .. مكانة بارزة

لفتت ابتسامته العريضة أنظار الوكالة الشهيرة ووسائل الإعلام

"في المقدمة .. يتوسط الزعماء بابتسامة عريضة".. هكذا علّقت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، على صورة ولي العهد التذكارية مع قادة وزعماء العالم والمنظمات الدولية المشاركة في قمة العشرين بأوساكا اليابانية.

ولفتت الابتسامة العريضة المعهودة للأمير محمد بن سلمان، انتباه الوكالة العريقة، وتوسطه زعماء العالم في الصورة التذكارية لتعلّق قائلة: "حصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على مكانة بارزة في الصورة التذكارية لمجموعة العشرين. في الصف الأمامي بالقرب من المركز وبجوار ترامب؛ وقف على المنصة، وابتسم ابتسامة عريضة".

وكانت صورة ولي العهد التذكارية لقمة العشرين محل اهتمام وتعليقات المغرّدين الذين عبّروا عن فخرهم بكاريزما الأمير الشاب التي جذبت أنظار الإعلام العالمي، كما أشادوا بالعمل الدؤوب لولي العهد، للوصول بالمملكة إلى المكانة التي تليق بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بلومبيرج" تعلّق على توسط ولي العهد زعماء العالم في صورة "العشرين" .. مكانة بارزة
سبق

"في المقدمة .. يتوسط الزعماء بابتسامة عريضة".. هكذا علّقت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، على صورة ولي العهد التذكارية مع قادة وزعماء العالم والمنظمات الدولية المشاركة في قمة العشرين بأوساكا اليابانية.

ولفتت الابتسامة العريضة المعهودة للأمير محمد بن سلمان، انتباه الوكالة العريقة، وتوسطه زعماء العالم في الصورة التذكارية لتعلّق قائلة: "حصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على مكانة بارزة في الصورة التذكارية لمجموعة العشرين. في الصف الأمامي بالقرب من المركز وبجوار ترامب؛ وقف على المنصة، وابتسم ابتسامة عريضة".

وكانت صورة ولي العهد التذكارية لقمة العشرين محل اهتمام وتعليقات المغرّدين الذين عبّروا عن فخرهم بكاريزما الأمير الشاب التي جذبت أنظار الإعلام العالمي، كما أشادوا بالعمل الدؤوب لولي العهد، للوصول بالمملكة إلى المكانة التي تليق بها.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
11:19 AM

"بلومبيرج" تعلّق على توسط ولي العهد زعماء العالم في صورة "العشرين" .. مكانة بارزة

لفتت ابتسامته العريضة أنظار الوكالة الشهيرة ووسائل الإعلام

A A A
ياسر نجدي - الرياض
2
1,272

"في المقدمة .. يتوسط الزعماء بابتسامة عريضة".. هكذا علّقت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، على صورة ولي العهد التذكارية مع قادة وزعماء العالم والمنظمات الدولية المشاركة في قمة العشرين بأوساكا اليابانية.

ولفتت الابتسامة العريضة المعهودة للأمير محمد بن سلمان، انتباه الوكالة العريقة، وتوسطه زعماء العالم في الصورة التذكارية لتعلّق قائلة: "حصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على مكانة بارزة في الصورة التذكارية لمجموعة العشرين. في الصف الأمامي بالقرب من المركز وبجوار ترامب؛ وقف على المنصة، وابتسم ابتسامة عريضة".

وكانت صورة ولي العهد التذكارية لقمة العشرين محل اهتمام وتعليقات المغرّدين الذين عبّروا عن فخرهم بكاريزما الأمير الشاب التي جذبت أنظار الإعلام العالمي، كما أشادوا بالعمل الدؤوب لولي العهد، للوصول بالمملكة إلى المكانة التي تليق بها.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,334
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,185
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,694
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,073

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة