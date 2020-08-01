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قائد الجمرات: جهود أمنية وخدمية كبيرة تبذل لخدمة الحجاج

أكد حرص الجميع على مراعاة الإجراءات الاحترازية أثناء الرمي

أكد قائد منشأة الجمرات العميد عبدالرحمن بن سعيد القحطاني، أن الترتيبات والتنظيمات التي تقوم بها رئاسة أمن الدولة في منشأة الجمرات بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة في حج العام الحالي ، تأتي ضمن جهود أمنية وخدمية كبيرة تبذل لتوفير كل ما يسهم في تقديم أفضل الخدمات وتطبيق الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية لسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وقال: منشأة الجمرات بدأت يوم أمس واليوم في استقبال حجاج بيت العتيق من خلال الدورين الأرضي والثالث في منشأة الجمرات ، حيث تم استقبالهم يوم أمس في الدور الأرضي لرمي جمرة العقبة واليوم في الدور الثالث لرمي الجمرات الثلاث ، بعد ترتيب وتنظيم وتنسيق من جميع الأجهزة الأمنية والصحية والخدمية لجهودها الرامية لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل أدائهم لرمي الجمرات بكل يسر وسهولة وفي أسرع وقت ممكن.

وشدد على حرص الجميع على مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء رمي الجمرات ، من حيث لبس الكمامات والتباعد المكاني ، وضبط آلية دخول الحجاج إلى منشأة الجمرات والخروج منها وغيرها من الخطط والبرامج المعدة لذلك بما يحقق أمن الحجاج وسلامتهم ، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

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قائد الجمرات: جهود أمنية وخدمية كبيرة تبذل لخدمة الحجاج
سبق

أكد قائد منشأة الجمرات العميد عبدالرحمن بن سعيد القحطاني، أن الترتيبات والتنظيمات التي تقوم بها رئاسة أمن الدولة في منشأة الجمرات بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة في حج العام الحالي ، تأتي ضمن جهود أمنية وخدمية كبيرة تبذل لتوفير كل ما يسهم في تقديم أفضل الخدمات وتطبيق الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية لسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وقال: منشأة الجمرات بدأت يوم أمس واليوم في استقبال حجاج بيت العتيق من خلال الدورين الأرضي والثالث في منشأة الجمرات ، حيث تم استقبالهم يوم أمس في الدور الأرضي لرمي جمرة العقبة واليوم في الدور الثالث لرمي الجمرات الثلاث ، بعد ترتيب وتنظيم وتنسيق من جميع الأجهزة الأمنية والصحية والخدمية لجهودها الرامية لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل أدائهم لرمي الجمرات بكل يسر وسهولة وفي أسرع وقت ممكن.

وشدد على حرص الجميع على مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء رمي الجمرات ، من حيث لبس الكمامات والتباعد المكاني ، وضبط آلية دخول الحجاج إلى منشأة الجمرات والخروج منها وغيرها من الخطط والبرامج المعدة لذلك بما يحقق أمن الحجاج وسلامتهم ، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
07:15 PM

قائد الجمرات: جهود أمنية وخدمية كبيرة تبذل لخدمة الحجاج

أكد حرص الجميع على مراعاة الإجراءات الاحترازية أثناء الرمي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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أكد قائد منشأة الجمرات العميد عبدالرحمن بن سعيد القحطاني، أن الترتيبات والتنظيمات التي تقوم بها رئاسة أمن الدولة في منشأة الجمرات بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة في حج العام الحالي ، تأتي ضمن جهود أمنية وخدمية كبيرة تبذل لتوفير كل ما يسهم في تقديم أفضل الخدمات وتطبيق الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية لسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وقال: منشأة الجمرات بدأت يوم أمس واليوم في استقبال حجاج بيت العتيق من خلال الدورين الأرضي والثالث في منشأة الجمرات ، حيث تم استقبالهم يوم أمس في الدور الأرضي لرمي جمرة العقبة واليوم في الدور الثالث لرمي الجمرات الثلاث ، بعد ترتيب وتنظيم وتنسيق من جميع الأجهزة الأمنية والصحية والخدمية لجهودها الرامية لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل أدائهم لرمي الجمرات بكل يسر وسهولة وفي أسرع وقت ممكن.

وشدد على حرص الجميع على مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء رمي الجمرات ، من حيث لبس الكمامات والتباعد المكاني ، وضبط آلية دخول الحجاج إلى منشأة الجمرات والخروج منها وغيرها من الخطط والبرامج المعدة لذلك بما يحقق أمن الحجاج وسلامتهم ، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

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