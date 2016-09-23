النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الدهمشي" يرفع أسمى التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

قال: مناسبة راسخة في الوجدان تذكّرنا بالتضحيات والجهود التي صاحبت توحيد البلاد

رفع صالح بن خليف الدهمشي؛ الأمين العام لمؤسسة إخاء لرعاية الأيتام، باسمه، ونيابة عن منسوبي ومستفيدي إخاء كافة، أصدق التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، -حفظهما الله- وللحكومة الرشيدة والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91.

وقال الدهمشي؛ إن الشعب السعودي ينتظر بشغف ذكرى اليوم الوطني من كل عام، وذلك لارتباط هذا اليوم بمناسبة وطنية تاريخية عزيزة على القلوب، وهي تأسيس الدولة السعودية وتوحيد أرجاء الوطن على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن -رحمه الله-، وإرساء دعائمه تحت راية التوحيد، ولم تتوقف مسيرة الخير والنماء منذ ذلك اليوم، حيث تعاقب أبناؤه البررة من بعده لإكمال هذه المسيرة الغراء والنهوض بهذا الكيان الراسخ في جميع المجالات، وفي الميادين كافة وعلى جميع الأصعدة، إلى أن أضحت المملكة في عهدنا الميمون ضمن مصاف الدولة المتقدمة، وتباهي بإنجازاتها كبرى دول العالم.

وأضاف، إن من غير المستغرب أن يستذكر الشعب السعودي المكتسبات والمنجزات في اليوم الوطني تلك المناسبة الراسخة في الوجدان، التي تذكّرنا بالتضحيات والجهود التي صاحبت توحيد هذه البلاد المباركة.. وصور وملاحم ذلك التاريخ المجيد، ولا غرابة أيضا أن يفخر المواطنون بهذا الوطن المعطاء، والالتفاف حول قيادتهم الرشيدة، في ظل ما يحظى به المواطن السعودي من رعاية واهتمام من قبل القيادة الحكيمة الذين سخروا الإمكانات كافة لينعم المواطن بالعيش الرغيد والأمن والأمان والاستقرار.

وأشار إلى ارتباط الرؤية الوطنية 2030 بتلك الإنجازات العظيمة التي تحققت للوطن والمواطن التي جاءت أهدافها منسجمة مع تطلعات الشعب السعودي، وأهدافه وطموحاته، ولتحقيق التنمية المستدامة بما يضمن حياة كريمة لأبناء هذا الجيل وجيل المستقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الدهمشي" يرفع أسمى التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91
سبق

رفع صالح بن خليف الدهمشي؛ الأمين العام لمؤسسة إخاء لرعاية الأيتام، باسمه، ونيابة عن منسوبي ومستفيدي إخاء كافة، أصدق التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، -حفظهما الله- وللحكومة الرشيدة والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91.

وقال الدهمشي؛ إن الشعب السعودي ينتظر بشغف ذكرى اليوم الوطني من كل عام، وذلك لارتباط هذا اليوم بمناسبة وطنية تاريخية عزيزة على القلوب، وهي تأسيس الدولة السعودية وتوحيد أرجاء الوطن على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن -رحمه الله-، وإرساء دعائمه تحت راية التوحيد، ولم تتوقف مسيرة الخير والنماء منذ ذلك اليوم، حيث تعاقب أبناؤه البررة من بعده لإكمال هذه المسيرة الغراء والنهوض بهذا الكيان الراسخ في جميع المجالات، وفي الميادين كافة وعلى جميع الأصعدة، إلى أن أضحت المملكة في عهدنا الميمون ضمن مصاف الدولة المتقدمة، وتباهي بإنجازاتها كبرى دول العالم.

وأضاف، إن من غير المستغرب أن يستذكر الشعب السعودي المكتسبات والمنجزات في اليوم الوطني تلك المناسبة الراسخة في الوجدان، التي تذكّرنا بالتضحيات والجهود التي صاحبت توحيد هذه البلاد المباركة.. وصور وملاحم ذلك التاريخ المجيد، ولا غرابة أيضا أن يفخر المواطنون بهذا الوطن المعطاء، والالتفاف حول قيادتهم الرشيدة، في ظل ما يحظى به المواطن السعودي من رعاية واهتمام من قبل القيادة الحكيمة الذين سخروا الإمكانات كافة لينعم المواطن بالعيش الرغيد والأمن والأمان والاستقرار.

وأشار إلى ارتباط الرؤية الوطنية 2030 بتلك الإنجازات العظيمة التي تحققت للوطن والمواطن التي جاءت أهدافها منسجمة مع تطلعات الشعب السعودي، وأهدافه وطموحاته، ولتحقيق التنمية المستدامة بما يضمن حياة كريمة لأبناء هذا الجيل وجيل المستقبل.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
10:34 AM

"الدهمشي" يرفع أسمى التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

قال: مناسبة راسخة في الوجدان تذكّرنا بالتضحيات والجهود التي صاحبت توحيد البلاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,052

رفع صالح بن خليف الدهمشي؛ الأمين العام لمؤسسة إخاء لرعاية الأيتام، باسمه، ونيابة عن منسوبي ومستفيدي إخاء كافة، أصدق التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، -حفظهما الله- وللحكومة الرشيدة والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91.

وقال الدهمشي؛ إن الشعب السعودي ينتظر بشغف ذكرى اليوم الوطني من كل عام، وذلك لارتباط هذا اليوم بمناسبة وطنية تاريخية عزيزة على القلوب، وهي تأسيس الدولة السعودية وتوحيد أرجاء الوطن على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن -رحمه الله-، وإرساء دعائمه تحت راية التوحيد، ولم تتوقف مسيرة الخير والنماء منذ ذلك اليوم، حيث تعاقب أبناؤه البررة من بعده لإكمال هذه المسيرة الغراء والنهوض بهذا الكيان الراسخ في جميع المجالات، وفي الميادين كافة وعلى جميع الأصعدة، إلى أن أضحت المملكة في عهدنا الميمون ضمن مصاف الدولة المتقدمة، وتباهي بإنجازاتها كبرى دول العالم.

وأضاف، إن من غير المستغرب أن يستذكر الشعب السعودي المكتسبات والمنجزات في اليوم الوطني تلك المناسبة الراسخة في الوجدان، التي تذكّرنا بالتضحيات والجهود التي صاحبت توحيد هذه البلاد المباركة.. وصور وملاحم ذلك التاريخ المجيد، ولا غرابة أيضا أن يفخر المواطنون بهذا الوطن المعطاء، والالتفاف حول قيادتهم الرشيدة، في ظل ما يحظى به المواطن السعودي من رعاية واهتمام من قبل القيادة الحكيمة الذين سخروا الإمكانات كافة لينعم المواطن بالعيش الرغيد والأمن والأمان والاستقرار.

وأشار إلى ارتباط الرؤية الوطنية 2030 بتلك الإنجازات العظيمة التي تحققت للوطن والمواطن التي جاءت أهدافها منسجمة مع تطلعات الشعب السعودي، وأهدافه وطموحاته، ولتحقيق التنمية المستدامة بما يضمن حياة كريمة لأبناء هذا الجيل وجيل المستقبل.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,892
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,904
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,232

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة