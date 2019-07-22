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"الأرصاد": يستمر تأثير الرياح المثيرة للأتربة والغبار على المدينة ومكة و"الشرقية" والرياض

تحد من مدى الرؤية الأفقية .. وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، خاصةً الأجزاء الساحلية منهما، كذلك على طريق الساحل الواصل لمنطقة جازان، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض، ويُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": يستمر تأثير الرياح المثيرة للأتربة والغبار على المدينة ومكة و"الشرقية" والرياض
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، خاصةً الأجزاء الساحلية منهما، كذلك على طريق الساحل الواصل لمنطقة جازان، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض، ويُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

22 يوليو 2019 - 19 ذو القعدة 1440
08:20 AM

"الأرصاد": يستمر تأثير الرياح المثيرة للأتربة والغبار على المدينة ومكة و"الشرقية" والرياض

تحد من مدى الرؤية الأفقية .. وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، خاصةً الأجزاء الساحلية منهما، كذلك على طريق الساحل الواصل لمنطقة جازان، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض، ويُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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