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"الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق بينها الرياض

يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها

تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة)؛ في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 15- 55كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15- 55كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق بينها الرياض
سبق

تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة)؛ في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 15- 55كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15- 55كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
08:24 AM

"الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق بينها الرياض

يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة)؛ في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 15- 55كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15- 55كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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