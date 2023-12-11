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"صحة جدة": لا نقص في أدوية السكر.. والبدائل متوفرة

الوزارة خصصت الرقم "937" لاستقبال الطلبات والشكاوى

نفى مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، وجود أي نقص في أدوية السكر.

وفي رده على خطاب الإفادة الموجّه من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد اليوم عن نقص أدوية السكر في الصيدليات والمراكز الصحية بمحافظة جدة بعد ما نُشر في أحدى الصحف الصادرة اليوم الاثنين تحت عنوان "اختفاء أدوية السكر بجدة والصحة تستغرب، قال "السيالي": جميع الأدوية الخاصة بمرضى السكر متوفرة وبالبدائل التي تعطي نفس النتائج والفعالية الدوائية وبشكل كامل.

وأضاف: في حالة عدم وجود الدواء أثناء زيارة المريض للمركز الصحي أو المستشفى يتم التواصل معه وتأمين الدواء للمريض عن طريق إدارة الإمداد وفي حال عدم توفره يتم الشراء بشكل مباشر وتأمينه فوراً للمريض.

وأردف: وزارة الصحة خصصت الرقم "937" لاستقبال الطلبات والشكاوى وحلّ أي مشكلة تواجه المريض أو أي متصل وهذا الرقم يعمل على مدار الساعة وفي خدمة جميع المرضى.

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"صحة جدة": لا نقص في أدوية السكر.. والبدائل متوفرة
سبق

نفى مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، وجود أي نقص في أدوية السكر.

وفي رده على خطاب الإفادة الموجّه من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد اليوم عن نقص أدوية السكر في الصيدليات والمراكز الصحية بمحافظة جدة بعد ما نُشر في أحدى الصحف الصادرة اليوم الاثنين تحت عنوان "اختفاء أدوية السكر بجدة والصحة تستغرب، قال "السيالي": جميع الأدوية الخاصة بمرضى السكر متوفرة وبالبدائل التي تعطي نفس النتائج والفعالية الدوائية وبشكل كامل.

وأضاف: في حالة عدم وجود الدواء أثناء زيارة المريض للمركز الصحي أو المستشفى يتم التواصل معه وتأمين الدواء للمريض عن طريق إدارة الإمداد وفي حال عدم توفره يتم الشراء بشكل مباشر وتأمينه فوراً للمريض.

وأردف: وزارة الصحة خصصت الرقم "937" لاستقبال الطلبات والشكاوى وحلّ أي مشكلة تواجه المريض أو أي متصل وهذا الرقم يعمل على مدار الساعة وفي خدمة جميع المرضى.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
04:23 PM

"صحة جدة": لا نقص في أدوية السكر.. والبدائل متوفرة

الوزارة خصصت الرقم "937" لاستقبال الطلبات والشكاوى

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عبدالله الراجحي - جدة
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1,857

نفى مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، وجود أي نقص في أدوية السكر.

وفي رده على خطاب الإفادة الموجّه من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد اليوم عن نقص أدوية السكر في الصيدليات والمراكز الصحية بمحافظة جدة بعد ما نُشر في أحدى الصحف الصادرة اليوم الاثنين تحت عنوان "اختفاء أدوية السكر بجدة والصحة تستغرب، قال "السيالي": جميع الأدوية الخاصة بمرضى السكر متوفرة وبالبدائل التي تعطي نفس النتائج والفعالية الدوائية وبشكل كامل.

وأضاف: في حالة عدم وجود الدواء أثناء زيارة المريض للمركز الصحي أو المستشفى يتم التواصل معه وتأمين الدواء للمريض عن طريق إدارة الإمداد وفي حال عدم توفره يتم الشراء بشكل مباشر وتأمينه فوراً للمريض.

وأردف: وزارة الصحة خصصت الرقم "937" لاستقبال الطلبات والشكاوى وحلّ أي مشكلة تواجه المريض أو أي متصل وهذا الرقم يعمل على مدار الساعة وفي خدمة جميع المرضى.

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